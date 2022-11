Destruction d’un avion en Ukraine – Crash du vol MH17: trois hommes condamnés à perpétuité Deux Russes et un Ukrainien sont reconnus coupables de meurtre suite à la destruction d’un avion au-dessus de l’Ukraine en 2014. Près de 300 personnes avaient perdu la vie.

Les 298 passagers et membres de l’équipage ont été tués dans le crash. KEYSTONE/AP Photo/Dmitry Lovetsky

Un tribunal néerlandais a condamné jeudi trois hommes à perpétuité et acquitté un autre pour la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine en 2014, dans un contexte de montées des tensions autour de l’invasion russe actuelle.

Les Russes Igor Guirkine et Sergueï Doubinski et l’Ukrainien Leonid Khartchenko ont été «reconnus coupable» de meurtre et d’avoir joué un rôle dans la destruction d’un avion. Le Russe Oleg Poulatov a été acquitté, a déclaré le juge président Hendrik Steenhuis.

Les trois premiers ont été condamnés par contumace car les quatre hommes ont refusé d’assister au procès, qui a duré deux ans et demi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté salué cette «décision importante» dans un message sur Twitter. «La punition pour toutes les atrocités russes – à la fois d’hier et d’aujourd’hui – sera inévitable», a-t-il ajouté, alors que Kiev accuse Moscou de «crimes de guerre» dans certaines régions ukrainiennes occupées par l’armée russe depuis fin février.

Le président ukrainien s’est félicité de ces «premières condamnations». «Mais il est nécessaire que (tous) les instigateurs finissent sur le banc des accusés, car le sentiment d’impunité conduit à de nouveaux délits», a-t-il déploré.

Il a ainsi appelé à «faire disparaître cette illusion» que la justice internationale ne retrouverait pas et ne condamnerait pas les personnes coupables d’«atrocités» dans le conflit actuel avec la Russie.

Verdict très attendu

De nombreux proches des victimes du monde entier ont fait le déplacement pour assister à l’énoncé de ce verdict très attendu devant un tribunal hautement sécurisé près de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, d’où le Boeing 777 avait décollé le 17 juillet 2014. Le procès peut encore faire l’objet d’une procédure en appel.

Les 298 passagers et membres d’équipage ont été tués lorsque l’avion reliant Amsterdam à Kuala Lumpur a été touché au-dessus de l’est de l’Ukraine tenue par les séparatistes pro-russes, par ce que le parquet dit être un missile fourni par Moscou.

«Posez la question à des proches qui ont perdu leurs enfants: il est impossible de tourner cette page», a affirmé en amont du verdict auprès de l’AFP Piet Ploeg, qui a perdu son frère, sa belle-soeur et son neveu.

«Mais j’espère vraiment qu’aujourd’hui, ce verdict leur permettra de prendre de la distance par rapport à ce qui est arrivé au vol MH17, pour essayer de poursuivre leur vie», a poursuivi Piet Ploeg, président d’une fondation pour les proches des victimes du MH17.

«Le tribunal est d’avis que le crash du vol MH17 a été provoqué par le tir d’un missile BUK depuis un champ agricole près de Pervomaïskyi (dans l’est de l’Ukraine), tuant tous les passagers.» Hendrik Steenhuis, juge président

Les juges ont estimé que Igor Guirkinen, Sergueï Doubinski et Leonid Khartchenko pouvaient tous être tenus pour responsables du transport du missile BUK depuis une base militaire en Russie et de son déploiement sur le site de lancement, même s’ils n’ont pas appuyé eux-mêmes sur la gâchette.

Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour montrer que Oleg Poulatov, le seul suspect à avoir été représenté par un avocat pendant le procès, était impliqué, ont-ils déclaré.

«Le tribunal est d’avis que le crash du vol MH17 a été provoqué par le tir d’un missile BUK depuis un champ agricole près de Pervomaïskyi (dans l’est de l’Ukraine), tuant tous les passagers», a déclaré le juge président Hendrik Steenhuis.

«Il existe une abondance de preuves à l’appui de cette conclusion», telle qu’un «fragment en forme de papillon du missile trouvé dans le corps d’un membre d’équipage» dans le cockpit, a-t-il expliqué.

La cour a ainsi rejeté un scénario alternatif avancé par la défense qui évoquait l’éventualité de l’implication d’un avion de chasse ukrainien.

Par ailleurs, les magistrats ont conclu que la République populaire de Donetsk était «sous le contrôle de la Fédération de Russie» au moment de la destruction du MH17. Ceci signifie que les accusés n’ont pas le droit de revendiquer l’immunité en tant que combattants dans un conflit international, car la Russie «nie encore à ce jour» avoir contrôlé la région à l’époque.

La fin d’une longue quête de justice

Le procès représente la fin d’une longue quête de justice pour les proches des victimes, qui venaient de 10 pays, dont 196 Néerlandais, 43 Malaisiens et 38 Australiens. «La communauté internationale devrait les traquer», a déclaré à l’AFP Evert van Zijtveld, qui a perdu sa fille Frederique, 19 ans, son fils Robert-Jan, 18 ans, et ses beaux-parents.

Le drame avait suscité l’indignation mondiale et entraîné des sanctions contre Moscou. Les célèbres champs de tournesol ukrainiens avaient été jonchés de corps et de débris, et certaines victimes, dont des enfants, étaient encore attachées à leur siège.

Ouvert en mars 2020 avec une triste lecture des noms des victimes, le procès dit du MH17 est devenu entre-temps un test pour les efforts visant à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre en Ukraine depuis 2014.

Jugés par coutumace

Trois des suspects étaient officiellement jugés par contumace. Le quatrième, Oleg Poulatov, a nié toute culpabilité dans une déclaration vidéo.

Igor Guirkine, 51 ans, ancien espion russe devenu le soi-disant ministre de la Défense de la République populaire séparatiste de Donetsk, était en contact avec Moscou pour obtenir le système de missiles, selon le parquet. Il a nié toute implication des séparatistes dans la destruction du MH17.

Sergueï Doubinski, 60 ans, également lié aux services de renseignement russes, aurait été le chef du renseignement militaire des séparatistes, et aurait donné des ordres concernant le missile.

Leurs subordonnés, Oleg Poulatov, un ancien soldat des forces spéciales russes, et Leonid Khartchenko, 50 ans, qui aurait dirigé une unité séparatiste, ont joué un rôle plus direct dans l’acheminement du missile vers le site de lancement, selon le parquet.

Moscou a nié toute implication dans le drame et a refusé d’extrader tout suspect, affirmant que ceci était illégal en vertu de la loi russe.

AFP

