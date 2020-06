Accident d’avion – Crash d'un F/A-18 en 2015: le pilote mis en accusation L’auditeur en chef de l’armée a mis en accusation le pilote qui effectuait un entraînement au combat aérien dans le Jura français. Il n’a pas observé les prescriptions en vigueur.

Le jet avait été complètement démoli. Keystone

Le pilote du F/A-18, qui s'est écrasé en octobre 2015 dans le Jura français, a été mis en accusation par l'auditeur en chef de l'armée. Il effectuait un entraînement au combat aérien. Le jet a été démoli. Le pilote, légèrement blessé, s'était éjecté.

L’accusation reproche au pilote d’avoir failli, en sa qualité de «Mission Commander», à observer les prescriptions relatives à la définition des altitudes de sécurité de vol minimales pour le combat aérien à vue dans le secteur d’entraînement concerné et au vu des conditions météorologiques particulières. Ainsi, des valeurs trop basses ont été définies pour les deux altitudes de sécurité de vol pertinentes, indique jeudi la justice militaire.

Elle lui reproche par ailleurs d’avoir manqué à plusieurs reprises au devoir de diligence dû au titre des prescriptions réglementaires pendant la dernière phase de l’exercice. Il lui est en particulier reproché d’avoir mal voire pas du tout exécuté les «Immediate Actions» dès l’apparition du décrochage sur le réacteur, ce qui a finalement entraîné le crash de l’appareil.

Dans ce contexte, l’auditeur accuse le pilote d’inobservation des prescriptions de service par négligence ainsi que d’abus et dilapidation de matériel. L’affaire sera portée devant le Tribunal militaire 2. L’accusé est toujours présumé innocent.

Erreur du pilote

Le 14 octobre 2015 en fin de matinée, deux avions de l'armée suisse effectuaient un exercice de combat aérien dans un secteur d'entraînement situé dans le Jura français. Pendant la dernière phase du vol, un décrochage survenu dans le réacteur gauche du F/A-18D avait entraîné une perte de puissance. L'avion avait basculé dans un mouvement circulaire et perdu de l'altitude.

L'enquête avait révélé que la perte de l'avion est due au fait que le pilote s'est éjecté sans avoir appliqué les mesures d'urgence requises en cas de décrochage dans le réacteur et qu'il n'a pas, ou pas correctement, effectué la manoeuvre prescrite en cas de mouvement de lacet et de roulis involontaire de l'avion, indique le communiqué.Sur la base de ces résultats, le pilote avait été soupçonné de ne pas avoir observé les prescriptions de service et d'avoir dilapidé le matériel. Une enquête ordinaire avait donc été ouverte à son encontre.

( ATS/NXP )