Valais – Crans-Montana: le succès du chemin des lanternes ne se dément pas Ouvert pour la troisième année consécutive, le chemin des lanternes à Crans-Montana (VS) a connu une fréquentation très importante en ce début de saison.

La pandémie a fait taire nombre d’activités touristiques mais en a également boosté d’autres. C’est le cas du chemin des lanternes à Crans-Montana (VS) qui a connu une fréquentation très importante en ce début de saison.

A certaines périodes, il y a eu «beaucoup, beaucoup de monde sur le chemin des lanternes au point que nous avons dû imposer un sens unique de parcours pour que les gens ne se croisent pas», indique à Keystone-ATS Sophie Clivaz, responsable communication de Crans-Montana Tourisme.

Des Covid-Angels ont aussi été appelés à la rescousse sur cette boucle illuminée. «Ils ont sensibilisé les promeneurs au port du masque par exemple», poursuit Sophie Clivaz.

Ouvert pour la troisième année consécutive, le chemin des lanternes se base sur le conte «Le Berger et l’Etoile Bella Lui». Il s’étend sur deux kilomètres entre le lac de la Moubra et l’Etang Long et se parcourt en une quarantaine de minutes la nuit tombée, pour profiter de la lumière des lanternes installées tous les dix mètres.

Cette année, le chemin propose aussi des projections du photographe et artiste français Philippe Echaroux. Il s’agit de portraits monumentaux de membres de la tribu Surui, une tribu dont la survie est menacée par la déforestation. L’oeuvre veut «sensibiliser à l’urgence écologique et rappeler que derrière des arbres abattus ce sont aussi des hommes qui meurent», lit-on sur le site du Festival Etoile Bella Lui dont l’édition 2020/2021 a été annulée en raison de la pandémie.

