Face-à-face – CPEG: où va-t-on? Le député Yvan Zweifel et le conseiller national Christian Dandrès s’opposent au sujet de la loi sur la recapitalisation de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève Yvan Zweifel - Député PLR au Grand Conseil , Christian Dandrès - Conseiller national socialiste

Dessin Herrmann

La recapitalisation de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) a fait l’objet d’une loi acceptée en votation cantonale le 19 mai 2019. Un an plus tard, les effets de cette loi sont discutés, notamment le fait que celle-ci empêcherait, selon le député Yvan Zweifel, une économie d’environ 50 millions par année sur quarante ans. Une critique qui fait réagir le conseiller national Christian Dandrès.

Une loi au texte mal rédigé qui coûte cher Yvan Zweifel, député PLR au Grand Conseil

Yvan Zweifel

Le 19 mai 2020, le peuple genevois a accepté la recapitalisation de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève, la CPEG. Sur les deux propositions possibles, le peuple a choisi celle de la gauche rédigée par le néoconseiller national Christian Dandrès au lieu de celle élaborée par le Conseil d’État.

Les principales différences de ces deux textes étaient que le premier ne prévoyait aucune mesure structurelle pour éviter qu’une nouvelle recapitalisation ait lieu et maintenait deux avantages indéniables pour la fonction publique, en l’occurrence la primauté des prestations (soit la garantie d’une rente future élevée sans l’assurance qu’elle soit financée) et la répartition favorable de la charge de cotisation (67% employeur et 33% employé).

Mais il apparaît aujourd’hui une nouvelle différence de taille qui est la rédaction des deux textes de loi. En effet, alors que celui du Conseil d’État était complet et encadrait parfaitement le processus, celui de MeDandrès était incomplet et laissait trop d’incertitudes.

Vox populi, vox dei, le peuple a tranché et il n’est pas question ici de revenir sur ce résultat, quand bien même l’absence de réforme structurelle du projet voté entraînera à coup sûr un nouveau trou dans la CPEG. En revanche, les lacunes du texte accepté ont permis au comité de la CPEG d’effectuer un véritable hold-up aux frais du contribuable.

En effet, le coût final de cette recapitalisation, estimé lors du vote à environ 5,4 milliards, devait être fixé une fois les comptes de la CPEG au 31 décembre 2019 connus et acceptés. Il se trouve que cela aurait permis de baisser ce coût à 3,5 milliards, ceci notamment grâce au très bon résultat des marchés financiers en 2019. Une aubaine qui aurait permis au Canton de Genève d’économiser environ 50 millions par année sur quarante ans, soit l’équivalent de 330 postes de fonctionnaires supplémentaires chaque année pendant quarante ans!

Mais voilà, le comité de la CPEG, profitant tout à la fois de ces excellents résultats boursiers et d’un projet de loi lacunaire, a pris deux décisions fin 2019: la baisse du taux technique (pour rappel, il sert à calculer la valeur actuelle des engagements futurs de la caisse, ce qui induit que plus ce taux baisse, plus lesdits engagements augmentent) et un changement des tables de calcul actuarielles. Ces deux modifications entraînent un coût final de la recapitalisation de respectivement 900 millions et 1,1 milliards. Le comité avait le droit de le faire, sans toutefois y être contraint, mais cela coûte effectivement 50 millions par année au Canton et surtout, il n’aurait pas pu le faire avec le projet bien rédigé par les juristes de l’État.

La situation financière du Canton était déjà mauvaise avant la crise sanitaire. Cette période nécessite une solidarité accrue entre tous et la décision du comité de la CPEG représente, à ce titre, un geste particulièrement déloyal envers la population genevoise, qui saura s’en souvenir lorsqu’il faudra renflouer, encore une fois, la CPEG d’ici à quelques années. «Errare humanum est, perseverare diabolicum!»

Le PLR méprise le vote du peuple genevois Christian Dandrès, conseiller national socialiste

Christian Dandrès

En pleine pandémie, le PLR attaque les pensions des infirmières! Dans la «Tribune de Genève» du 8 mai, le député Zweifel estime que la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG), qui assure notamment le personnel des HUG, «aurait dû utiliser le gain» boursier réalisé en 2019 «pour réduire la facture de l’État».

Un rappel: en mai 2019, le peuple avait accepté de recapitaliser la CPEG jusqu’à 5,4 milliards de francs (brochure officielle de la votation du 19 mai 2019, p. 20). Comme doit l’avouer Zweifel, ce montant est respecté. La loi 12228 de l’Alternative et du MCG – reprenant l’initiative du Cartel et de l’Asloca – a été préférée à celle de la droite qui aurait démantelé les pensions de retraite et d’invalidité. Elle permet aussi à la CPEG d’accepter comme apport en capital des terrains constructibles ainsi soustraits à la spéculation.

En utilisant l’argent gagné en Bourse en 2019 (+10,3% de la fortune) au profit de l’État, la CPEG aurait fragilisé sa sécurité financière (art. 65 LPP) – comme le démontre déjà la perte subie au premier trimestre 2020 (–5,3%) – et donc l’avenir des pensions des assuré·e·s.

Le PLR critique encore le changement des tables actuarielles (tables générationnelles au lieu des tables périodiques): or, il s’agit d’une recommandation des experts actuaires! La majorité des caisses de pensions a déjà fait ce changement. Ainsi, l’augmentation bienvenue de la longévité ne mettra pas à mal les finances de la CPEG.

Le PLR critique aussi la baisse du taux technique de la CPEG (le rendement futur espéré de la fortune avec une marge de sécurité). À nouveau, cela découle d’une directive technique (DTA4) de la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions. Zweifel ne suit-il pas les normes d’audit? On l’espère pour ses clients… Mais, surtout: l’augmentation du montant de la recapitalisation découlant de la baisse du taux technique est exactement compensée par la baisse du taux d’intérêt du prêt simultané accordé par la CPEG à l’État de Genève (brochure officielle p. 14, art. 72 al. 3). Ce réajustement ne coûtera pas un centime aux contribuables.

Enfin, rappelons que, aujourd’hui déjà, les prestations de la CPEG sont pires que celles de la Caisse de pensions de la Migros! En effet, un·e retraité·e de la Migros obtient 1,56% de son salaire pour chaque année d’assurance, alors qu’un·e retraité·e de la CPEG en obtient 1,5%. Pour approfondir, voir www.infoalternativecpeg.org.

Le PLR méprise le résultat du vote populaire. Ce n’est pas la CPEG qui empêche l’engagement de personnel supplémentaire, mais le PLR, qui a été à l’initiative du Personalstopp (gel des embauches), de la RFFA (impôt sur les entreprises), de la suppression de la réserve conjoncturelle (600 millions de pertes pour le service public), du refus de 197 postes en 2019 pour l’éducation, etc. Georges Favon aurait été scandalisé par cette attaque contre les pensions des infirmières, lui qui disait: «Pas de progrès sans justice sociale.»