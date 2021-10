Lutte contre le coronavirus – Vaud suggère aux moins de 18 ans de se faire vacciner avec Pfizer Le Canton va recommander aux jeunes de privilégier le vaccin de Pfizer plutôt que celui de Moderna par «précaution» suite à plusieurs études montrant des risques d’inflammations cardiaques.

Vaud va aussi désormais systématiquement informer les personnes qui viennent se faire vacciner des éventuels risques de myocardites et péricardites. KEYSTONE/EPA/Caroline Blumberg

Le Canton de Vaud va recommander de vacciner les jeunes de 12 à 18 ans avec Pfizer plutôt que Moderna dès ce vendredi après-midi. C’est pour l’instant le seul Canton à proposer cette «priorisation» en Suisse, a indiqué à Keystone-ATS Blaise Genton, chef de la campagne vaudoise de vaccination, confirmant une information du «Courrier».

Cette décision des autorités politiques et sanitaires vaudoises se veut avant tout «un principe de précaution», souligne Blaise Genton. Elle doit être mise en pratique et communiquée aux jeunes dès vendredi après-midi, précise encore le médecin-chef d’Unisanté.

La décision du Canton se veut «un principe de précaution», a indiqué Blaise Genton. (Photo d’archives) VQH/Jean-Bernard Sieber

Cette recommandation fait suite à des études en Europe et surtout aux États-Unis montrant des cas de risques d’inflammations cardiaques, soit myocardites et péricardites. Blaise Genton tient toutefois à souligner que «l’incidence n’est que très légèrement supérieure» pour le vaccin de Moderna par rapport à celui de Pfizer. «La différence est donc très faible et les données des études pas forcément toujours très solides», insiste-t-il.

Abo Prévention du Covid-19 Quel est le risque de myocardite avec le vaccin? «Mais puisque cette alternative Pfizer existe, nous proposons de prioriser ce vaccin pour les jeunes de moins de 18 ans», dit-il. Il reconnaît volontiers que le choix vaudois est en décalage avec la position de l’autorité de surveillance Swissmedic, pour qui il n’est actuellement pas justifié d’adapter l’autorisation du vaccin Moderna. Vaud va aussi désormais systématiquement informer les personnes qui viennent se faire vacciner des éventuels risques de myocardites et péricardites. Le Canton va surtout les sensibiliser aux symptômes (douleurs thoraciques, essoufflement ou palpitations) qui nécessitent une consultation médicale. Swissmedic demande d’ailleurs depuis mi-août aux professionnels de la santé de faire passer cette information.

ATS

