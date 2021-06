Débat dans les familles – Covid: va-t-on vacciner Junior? Alors que la Suisse ouvre la vaccination aux 12-15 ans, le débat est lancé au sein des familles. Hésitantes, convaincues ou déchirées, elles témoignent sur un sujet qui ne laisse personne indifférent. Virginie Lenk

Vaccination d’un adolescent aux États-Unis, où l’on pique les 12-15 ans depuis mai. La Suisse a ouvert mardi cette catégorie à la vaccination. Joseph Prezioso/AFP

Aliyah a 14 ans. Ses deux parents sont vaccinés. «Pour nous, le bénéfice l’emporte sur le risque», estime son père David. Mais lorsqu’il a été question de vacciner leurs deux filles, les parents ont hésité. «Nous n’étions pas contre, a priori. Nous voulions juste attendre un peu.» Mais une compétition de triathlon début juillet change la donne. Aliyah et sa sœur de 16 ans pratiquent ce sport assidûment et les organisateurs imposent le test rapide aux participants non vaccinés ainsi qu’aux spectateurs. «Trouver un créneau pour un test rapide à la veille des vacances, c’était mission impossible, résume Monique, la maman. Finalement, avec les nouvelles directives du Conseil fédéral, les tests ne sont plus nécessaires, mais nous avons soudain pris conscience de ce que cela signifiait de ne pas être vacciné.»