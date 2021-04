Au début de la pandémie, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) justifiait le confinement comme permettant de ralentir la contamination et, par conséquent, comme permettant d’éviter que des malades n’aient plus accès à l’hôpital et que les morts ne soient traités collectivement, sans cérémonie ou presque. Ces deux buts ont été atteints et ils justifiaient sans doute les décisions prises. En d’autres termes, on a freiné la pandémie pour pouvoir s’occuper convenablement des malades et des morts.

Dès le début de la pandémie, l’OFSP précisait que l’éradication de la maladie ne pourrait provenir que d’un vaccin ou d’un traitement efficaces. Où en est-on une année plus tard? Les buts assignés aux mesures de confinement restent éminemment honorables et pertinents. Et, avec une rapidité remarquable, des vaccins ont été développés. Tout va donc pour le mieux puisque nous serons bientôt tous vaccinés! Et pourtant! Le rythme actuel de vaccination est malheureusement fort lent et, dans la mesure où la durée de protection du vaccin est courte, il est à craindre qu’il ne faille vacciner une deuxième fois les personnes à risque avant que toute la population ait été vaccinée. Or, tant que l’essentiel de la population n’est pas vaccinée, le Covid reste dangereux, ce qui justifie le maintien des mesures sanitaires.

A cela s’ajoute que, si le vaccin protège la personne vaccinée, il n’est pas établi, à l’heure actuelle, si la personne vaccinée est contagieuse ou non ; preuve en est les lieux où l’on réclame la vaccination et le test PCR négatif. Il en résulte que nous nous situons, sauf miracle, dans le temps long. Plusieurs solutions sont envisageables et doivent faire l’objet d’un débat démocratique:

1) un durcissement drastique des mesures sanitaires – en particulier du confinement – afin de limiter la propagation du virus, son éradication paraissant peu probable, comme l’exemple de la Chine le démontre: si les mesures extrêmes prises par la Chine ont réussi à stopper la pandémie, cela n’a pas empêché le virus de ressurgir de ci de là.

2) un allègement important des mesures sanitaires, afin de permettre la reprise de relations humaines normales et d’éviter des problèmes économiques et financiers susceptibles d’être dévastateurs – le tout accompagné de mesures ciblées concernant les populations à risque.

3) la politique du yo-yo, pratiquée ces derniers mois: on ouvre quand cela va mieux et on referme lorsque la situation se dégrade. C’est peu ou prou ce que fait la Suisse, ainsi que la plupart des pays du monde, afin de maîtriser tant bien que mal la pandémie et d’éviter un krach économique et des drames humains tels que ceux que vivent des personnes âgées en résidence qui sont lourdement privées de relations avec leurs proches.

La difficulté de trouver une juste voie est aggravée par les incertitudes scientifiques: durée de protection du vaccin, apparition de variants, contagion des personnes vaccinées, etc… La politique de lutte contre la pandémie connaîtra encore, à n’en pas douter, de nombreux rebondissements, tant à raison de progrès scientifiques qui apporteront des réponses claires que de l’évolution du virus qui compliquera la manœuvre. Et l’effet de yo-yo se poursuivra alors que l’incompréhension d’une part de la population croîtra. Il va donc falloir fixer des buts, des conditions, des règles qui tiennent compte des impératifs de la lutte contre la pandémie et de tous les autres aspects de la vie sociale, économique, psychologique.

A l’heure actuelle, l’OFSP compte sur la vaccination pour juguler définitivement la pandémie et sur les mesures sanitaires pour maîtriser l’évolution à court terme de la maladie. Le Conseil fédéral – et les cantons – tiennent compte des avis des épidémiologistes ainsi que d’autres impératifs de la vie en société, tels que la santé économique du pays, la charge financière sur l’Etat de même que les différents aspects de la vie sociale: la culture, le sport, les diverses rencontres, etc… C’est donc la pondération de ces différents éléments qui doit faire débat: on ne peut suivre aveuglément les épidémiologistes dont la spécialité même leur fait oublier d’autres aspects de la vie, pas plus qu’on ne peut suivre aveuglément les organisations économiques ou les producteurs de spectacles dont les activités sont essentielles, mais pas au point de primer sur la santé de la population.

Si Covid tue, il n’est de loin pas une cause de mortalité importante. En Suisse, 17’000 personnes meurent du cancer chaque année – 10 millions dans le monde. Ce qui rend le Covid si inacceptable c’est qu’il se transmet par contagion, ce qui implique que des barrières adéquates peuvent empêcher la contagion ; si le virus se transmet, c’est qu’il vient de l’autre, de l’étranger, ce qui renforce la détestation de certains contre le virus «chinois», «breton» ou autre, comme si les virus avaient une nationalité.

Le cancer est perçu comme une cause naturelle de mort, comme une fatalité – même si des campagnes de prévention s’avèrent efficaces, s’agissant, par exemple, du cancer du sein – alors que le Covid est un ennemi à combattre. Ce n’est pas que cette analyse soit fausse, mais elle est manifestement excessive ; certains pays d’Afrique – le Burkina Faso, par exemple – ont utilisé une large part de leur budget de la santé pour combattre le virus, ce qui a permis certains succès mais a laissé le champ libre à d’autres maladies tueuses, comme la rougeole, pourtant aisée à combattre. Quel est le bilan exact des causes de mortalité au Burkina? Le Covid? La faim? On rappellera ici que la faim tue une bonne dizaine de millions d’êtres humains chaque année dans le monde sans provoquer grande réaction alors qu’il serait aisé d’éradiquer ce fléau qui tue en priorité les enfants.

Les statistiques de la mortalité en Suisse montrent, depuis le début de la pandémie, que la mortalité jusqu’à 65 ans n’a pas varié et l’on ne distingue pas, pour cette catégorie, les pics de la pandémie. En revanche, pour les personnes de plus de 65 ans, les pics de mortalité sont spectaculaires, allant jusqu’à 80% au-delà de la moyenne. Même si d’autres causes de comorbidité jouent un rôle, l’âge est manifestement un facteur déterminant. Par classes d’âge, le taux de mortalité des personnes infectées ne dépasse pas 0.17% jusqu’à 59 ans alors qu’il atteint 5.16% pour les personnes entre 70 et 79 ans et même 16.1% pour les personnes de plus de 80 ans.

Cette réalité doit être prise en compte, aussi bien concernant la protection des aînés que la nécessaire liberté des jeunes puisque, dans la classe d’âge jusqu’à 49 ans, le taux de mortalité ne dépasse pas 0.03% des personnes infectées. La solidarité intergénérationnelle peut impliquer un effort des jeunes générations mais ne doit certainement pas conduire à sacrifier la jeune génération qui souffre du confinement dans l’intérêt des générations qui la précèdent.

Le droit à la vie, à la santé connaissent, comme tous les droits fondamentaux, des limites qui sont les droits d’autrui: on ne peut, en principe, sacrifier un être humain pour en sauver un autre. C’est la question de la proportionnalité des mesures destinées à nous protéger du COVID. Il est certes exigible de confiner les jeunes quelque temps mais, sur la durée, le risque de décompensation des jeunes, des adolescents en particulier, est majeur, ainsi qu’en témoignent les statistiques des centres de prévention du suicide des jeunes. On observe également, chez les personnes vivant en résidence – qui ont vécu un confinement très strict à certains moments – les conséquences dramatiques de l’isolement, qui tue aussi certainement que le virus. L’homme est un animal sociable et l’amputer de ses relations avec autrui est l’amputer lui-même.

On oppose souvent les intérêts de l’économie à sortir du confinement aux intérêts de la population à être protégée. Le confinement n’atteint pas uniquement l’activité économique mais certainement aussi le psychisme: il suffit de visiter une prison pour observer les dégâts causés par la perte de liberté. Il vaut cependant la peine d’examiner les conséquences sur l’économie des mesures sanitaires. Les situations sont multiples: il y a des secteurs lourdement touchés, tels le tourisme ou la restauration ; il y a des secteurs pour lesquels le Covid ne change pas grand-chose, telles les assurances et d’autres enfin qui s’enrichissent tels les pharmas et les marchands de vélos, par exemple.

Ces différences très importantes se retrouvent au niveau individuel: les étudiants peinent à trouver des petits jobs, les salariés en RHT voient leurs revenus amputés alors que les personnes âgées ne connaissent aucune modification de leur rente AVS et LPP et que certains dirigeants voient leur rémunération augmenter fortement.

Parmi les mesures prises dans les entreprises, certaines sont rendues nécessaires, de toute évidence, par la situation économique induite par le virus. Mais le virus a bon dos: on observe des mesures dures, en terme de temps de travail, d’organisation d’horaires, de salaires ou de primes dans des secteurs ou rien ne justifie de pareilles mesures. Mais l’occasion est trop belle: merci le virus! Le chambardement économique peut ainsi déboucher sur le pire: appauvrissement des travailleurs (salariés ou indépendants), précarisation des salariés, suppression massive d’emploi et c’est la tendance lourde, qui s’imposera – avec comme justification de « sauver les entreprises » - à moins d’une intervention déterminée de l’Etat pour protéger les acteurs économiques les plus faibles. On peut aussi rêver que la nécessaire régulation de l’activité économique favorise la transition écologique, la création d’emplois durables…

Le Covid fait changer, et fera encore changer, de très nombreux aspects de la vie, sans que l’on soit en mesure aujourd’hui d’en distinguer le sens, ni l’ampleur: la pandémie et la nécessité de redémarrage de certains secteurs d’activités économiques vont-ils conduire à un renforcement de la coopération internationale, à un renforcement du multilatéralisme, à une accélération de la construction européenne ou, au contraire, à un repli des Etats sur eux-mêmes? Dynamiser le commerce international ou imposer des barrières protectionnistes? Même si l’on observe une certaine montée des nationalismes, les jeux ne sont pas encore faits. Le commerce des vaccins est là pour le démontrer!

Le confinement – et surtout la fin du confinement – vont-ils entraîner une revalorisation de la cellule familiale, qui est notre unique lieu de vie lorsque tout est fermé, ou, au contraire, ces cadres de vie traditionnelle vont-ils éclater? Les jeunes obligés de rester auprès de leurs parents y ont-ils pris goût ou vont-ils se disperser dès que possible? Y aura-t-il explosion du nombre de mariages et de naissances ou, au contraire, verra-t-on le triomphe d’un individualisme forcené? Le télétravail, qui s’est développé pendant le confinement, va-t-il se maintenir, poursuivre son développement, voire se généraliser? Les travailleurs vont-ils apprécier cette nouvelle organisation de leurs existences ou, au contraire, la repousser ? Les signaux sont manifestement contradictoires, tant dans les sondages que dans les déclarations des employeurs. Mais si le télétravail l’emporte, c’est l’ensemble du mode de vie qui s’en trouvera modifié, étant précisé, par exemple, que bon nombre de couples se forment sur le lieu de travail!

Ce qui est certain c’est le bouleversement des moyens de communication, déjà bien entamé avant l’apparition du Covid. Comme Jacques Attali le décrit dans son dernier livre: parviendra-t-on, dans le flot immense des informations qui circulent sur internet, à distinguer le réel du virtuel, le vrai du faux, l’important de l’accessoire? Les régimes politiques vont-ils évoluer? Vers plus d’autoritarisme parce que c’est plus «efficace»? Vers plus de liberté parce que les contraintes sanitaires ont trop pesé sur les êtres humains?

On décrit traditionnellement une crise comme un moment où les valeurs s’inversent, où les repères changent. Tout devient possible, le meilleur comme le pire puisque les valeurs s’estompent, le bien se confond avec le mal, on doute de l’avenir comme du passé. Je plaide pour la nécessité d’un vaste débat démocratique, sans tabou, sans dogme, pour définir en commun les nouvelles règles qui vont organiser notre manière de vivre. Et vous aurez compris que je plaide pour la plus grande ouverture possible! Vu mon âge, étant donc une «personne à risque», on ne peut me reprocher de plaider pour ma paroisse!



Laurent Moutinot Afficher plus Ancien conseiller d’État DR

