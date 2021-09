Manifestation – Covid oblige, la Cité des métiers jette l’éponge La manifestation professionnelle est contrainte de renoncer à son édition de novembre. Elle compte revenir l’an prochain. Marc Bretton

Présentation d'un métier bien particulier lors de la dernière Cité des métiers sur le stand des HUG.

La Cité des métiers est tombée sur un os: le Covid et les restrictions sanitaires: «Les nouvelles contraintes édictées par le Service du médecin cantonal pour lutter contre la pandémie, telles qu’une jauge très limitée, un contrôle systématique des plus de 16 ans (certificat Covid et identité) et l’interdiction de toute consommation dans la halle, obligent l’association à reporter cette édition à l’année prochaine», explique l’association sur son site internet.

C’est un coup dur, explique en substance Frank Sobczak, président de la manifestation et responsable du département formation à la FER. «Nous avons tout fait pour maintenir cette édition, qui est un signe important pour les jeunes en formation dans ce canton. Mais les mesures imposées ne convenaient pas à la manifestation organisée à Genève.» À noter que d’autres manifestations du même genre se déroulent aussi en Valais ou à Lausanne.

Organisée tous les trois ans sur 27’000 mètres carrés, la dernière édition remontant à 2018, la Cité des métiers genevoise accueille en général une centaine de milliers de visiteurs. Étudiants, élèves des écoles, personnes en formation ou reconversion et enseignants déambulent pendant six jours entre les quelque 200 stands tenus par les associations professionnelles, écoles, branches économiques, pour se doter d’un but professionnel.

Il ne faudra heureusement pas attendre trois ans pour assister à la prochaine édition: elle est d’ores et déjà prévue du 22 au 27 novembre 2022.

