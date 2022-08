Thérapies post-Covid – Covid long: les HUG déconseillent le lavage de sang et la perfusion de vitamines Des traitements alternatifs poussent parfois des Suisses hors canton pour améliorer leurs symptômes. À leurs risques et périls. Sophie Simon

La Dr Mayssam Nehme se positionne pour des traitements les moins invasifs possibles pour ceux qui souffrent encore de séquelles du Covid. LAURENT GUIRAUD

Comme chaque maladie sans traitement, le Covid long n’échappe pas à la règle des patients désespérés prêts à tout pour s’en sortir. Des thérapies alternatives, plus ou moins fantaisistes, fleurissent en Suisse et à l’étranger, promettant monts et merveilles pour des tarifs parfois prohibitifs et par le biais de pratiques jugées dangereuses. La Dr Mayssam Nehme, qui coordonne la consultation post-Covid au sein des HUG, fait le point.