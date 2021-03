Depuis presque un an, les étudiants de l’Université et des hautes écoles ont quitté les amphithéâtres pour leur chambre et l’enseignement à distance. Les menus plaisirs des débuts – se lever à la dernière minute, suivre le cours en pyjama – sont vite oubliés. Les interactions sociales se raréfient, l’isolement pèse, les problèmes techniques compliquent le suivi des cours et les examens, le stress ronge. Aux difficultés psychologiques s’ajoutent les financières avec la disparition des petits jobs.

Au fil des mois, la détresse estudiantine résonne sur les réseaux sociaux, se révèle dans des études et dans le nombre d’aides financières octroyées. Elle s’exprime aussi chez les psychologues, assaillis de demandes. Au niveau cantonal, des aides sont mises en place. Mais au niveau fédéral, le sujet ne semble pas beaucoup inquiéter. Comme si le passage à l’enseignement à distance en mars avait suffi à régler la question des études supérieures. On enclenche les webcams, on fait passer les examens à distance, et au suivant!

N’aurait-on pas surestimé la résilience de ces jeunes, parfois considérés comme des privilégiés? Et sous-estimé l’impact de l’enseignement en ligne?

N’aurait-on pas surestimé la résilience de ces jeunes, parfois considérés comme des privilégiés? Et sous-estimé l’impact de l’enseignement en ligne? De quoi donner à certains le sentiment d’être des «oubliés» dans cette crise. Certes, ils ne sont pas les plus à plaindre, comparé au restaurateur acculé ou à l’employée domestique sans emploi. Mais comme le résume l’un d’eux, «le fait qu’il y ait plus grave n’empêche pas nos problèmes de l’être également, d’autant plus durant ces années charnières».

À ce sentiment d’invisibilité s’ajoute de l’incompréhension: face aux TPG bondés, aux skieurs agglutinés, aux écoles du secondaire II pleines, «pourquoi ne nous laisse-t-on pas revenir quelques jours par semaine à l’Uni, avec des règles sanitaires?» A l’image du présentiel à mi-temps, instauré en France. Au lieu du tout ou rien, l’option aurait mérité un essai.