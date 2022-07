Vous l’avez peut-être constaté autour de vous: le Covid a repris son envol. Omicron et ses sous-variants circulent de plus belle à Genève. En quinze jours, le nombre d’hospitalisations liées au virus a augmenté dans le canton, alors qu’il était jusqu’ici en diminution, indique l’État.

Abo Rebond de l’épidémie à Genève La circulation du Covid s’accélère, l’État temporise Le constat est posé, c’est à peu près tout. À la veille des vacances, un communiqué rappelle les recommandations habituelles. Les autorités suivent l’évolution de l’épidémie, mais refusent «d’imposer des règles qui restreignent la vie publique et l’activité économique».

En somme, chacun est renvoyé à ses responsabilités. Lavez-vous les mains, portez le masque si vous le jugez nécessaire, aérez chez vous et au travail, faites-vous tester si vous êtes vulnérable (sinon, ce n’est pas utile) et envisagez le télétravail si cela est possible.

«Espérons que cette stratégie sera la bonne. Mais une nouvelle fois, les messages contradictoires suscitent la perplexité.»

Mais n’attendez pas de l’État qu’il lutte contre la propagation du virus de manière proactive, qu’il prône le port du masque dans les lieux clos ou les transports, qu’il restaure le télétravail ou la mise à l’isolement en cas de résultat positif. Plus étonnant: le deuxième rappel de vaccin (ou 3e dose) n’est même pas recommandé aux personnes vulnérables.

L’analyse d’Antoine Flahault est opposée. L’épidémiologiste recommande quant à lui le masque FFP2 dans les transports et les EMS, l’isolement durant cinq à sept jours et une 4e dose de vaccin auprès des plus âgés. Un avis qui semble partagé à Berne qui pourrait préconiser cette 4e dose très prochainement.

Comment s’y retrouver? Genève laisse faire chacun, en soulignant le coût social de mesures plus coercitives. C’est un discours séduisant, surtout en plein été. Espérons que cette stratégie sera la bonne. Mais une nouvelle fois, les messages contradictoires suscitent la perplexité.

