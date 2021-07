Éditorial - Covid: la triple obligation des soignants

En France, en Italie et en Grèce, les professionnels de la santé doivent désormais se faire vacciner contre le Covid. En Suisse, la légitimité et l’efficacité de l’obligation vaccinale pour les soignants font encore débat. La mesure, qui devrait être prise par la Confédération, heurterait les principes juridiques de la liberté individuelle et de l’intégrité corporelle.

Abo Risques d’infections nosocomiales Vaccin: la pression monte sur les soignants genevois Médecin et avocat, Philippe Ducor assure qu’aucun obstacle juridique n’empêche une telle mesure, même au plan cantonal. La Constitution permet de restreindre les droits fondamentaux dans certains cas. Il faut pour cela une base légale – selon lui, la loi sur les épidémies suffit, – un intérêt public – celui de la santé – et une restriction proportionnée au but visé.

C’est sur ce point plus politique que la discussion s’articule. Les tenants de la méthode douce tracent une voie médiane, en éloignant par exemple les non-vaccinés des plus vulnérables. On mise sur l’information et le dialogue. Résultat: alors que le vaccin est disponible depuis des mois, trois médecins sur dix et la moitié des infirmières et infirmiers des HUG ne sont pas dûment protégés.

Ces professionnels ont pourtant une triple responsabilité: envers le système hospitalier, dont le fonctionnement nécessite qu’ils restent en bonne santé; envers les malades, qu’ils doivent éviter de mettre en danger; enfin à l’égard de la collectivité, qui recherche une immunité par la vaccination du plus grand nombre.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.