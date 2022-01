Planète Réseaux - Covid: la sixième vague n’aura pas lieu!

Nous paraphrasons ici le titre d’une pièce de Jean Giraudoux: «La guerre de Troie n’aura pas lieu». Hector demande à Pâris de rendre la belle Hélène aux Grecs. Mais Cassandre ne cesse de prévoir la guerre. Toute la pièce de théâtre se situe autour du déni de cette réalité à venir. La guerre de Troie aura lieu! À travers un tweet (12 janvier 2022), le professeur Antoine Flahault nous donne un enseignement fécond: «Le bateau va encore tanguer pendant quelques semaines. Et après la tempête? Oui, le calme reviendra probablement. Pour combien de temps? On l’ignore. Mais nous pourrions réfléchir ensemble aux solutions à développer pour éviter que la pandémie ne perdure.»

Réfléchir ensemble est essentiel. D’abord, la crise du Covid est une romance inconstante: optimisme et alarmisme se succèdent, brutalement. Par exemple, au début de la crise en France il est affirmé que le virus ne pourrait pas circuler, et que le système de santé est beaucoup plus robuste qu’en Italie. À chacune des vagues on a plus ou moins voulu croire que c’était la dernière. Que la prochaine serait soit mineure, soit parfaitement maîtrisée, grâce au vaccin, notamment. En d’autres termes, Cassandre aurait certainement été désavouée, méprisée, condamnée et bannie à chacune des vagues, car elle aurait annoncé la suivante.

Réfléchir ensemble, c’est mettre en valeur les vérités scientifiques fondées, tout en admettant leur relativité. Le dialogue suivant, de Jean Giraudoux, est à méditer: «BUSIRIS: Je ne peux vous donner qu’une aide, la vérité / HECTOR: Justement. Trouve une vérité qui nous sauve […]. Forge-nous une vérité.»

Ce dialogue résonne particulièrement. Nous recherchons les vérités qui nous sauvent. Or, on devrait d’abord appliquer le premier précepte du «Discours de la méthode» pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences: «[…] ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle: [et…] éviter soigneusement la précipitation et la prévention.» Une note de Laurence Renault précise: «La précipitation consiste à porter un jugement sur une chose avant que l’entendement ait atteint la connaissance évidente de cette chose; la prévention c’est […] le poids de nos préjugés.» Ainsi, nous nous accommodons de notre ignorance, qui, parfois, devient une vérité passagère nous fourvoyant dans de mauvaises directions.

«[...] ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle» René Decartes, 1637

Aujourd’hui, se profile, en Espagne, la banalisation de l’épidémie. On envisage même de ne plus compter le nombre de cas. Certes, l’inflation du nombre de cas est un problème. Mais renoncer dès maintenant aux mesures de l’épidémie, casser les thermomètres est excessivement dangereux. Réfléchir ensemble, c’est favoriser une éthique responsable, recherchant la vérité, développer des observations et des indicateurs rigoureux, encourager de façon raisonnable le télétravail, les cours à distance… Dès le début de l’épidémie il était annoncé que des changements devaient intervenir, pour économiser et adapter les ressources, le temps, les transports, autant que possible.

Bref, plutôt que d’annoncer la fin de l’épidémie (que l’on espère ardemment, comme tout le monde), il faut appliquer la locution latine: si vis passez, para bellum; si l’on veut la paix épidémique, il faut continuer à préparer la guerre contre le virus…, tirer les grandes leçons sur les dysfonctionnements sociétaux, améliorer l’éthique dans la recherche de la vérité scientifique et dans l’ensemble de nos sociétés. Alors seulement, la sixième vague, du Covid ou d’un autre fléau, n’aura pas lieu!

