Pandémie – Covid: la détente persiste sous réserves à Genève La chute du nombre de cas se poursuit, mais les soins intensifs restent suroccupés et les autorités redoutent la baisse des températures. Sophie Simon

Aglaé Tardin, médecin cantonale, et Adrien Bron, directeur général de la santé. Magali Girardin

La tendance à la décrue des cas Covid se confirme à Genève, où l’on reste largement en dessous des 100 cas quotidiens – entre 60 et 80 cette semaine. «C’est une bonne nouvelle, a concédé Adrien Bron, directeur général de la santé. Mais l’on reste très prudent, car l’an dernier on a observé une corrélation entre la chute des températures et une nouvelle augmentation des cas, puisque les comportements changent et que les gens ont plus tendance à se regrouper à l’intérieur.» L’automne réserve donc potentiellement de mauvaises surprises, d’autant que la médecin cantonale, Aglaé Tardin, observe aussi une «certaine fatigue et un relâchement. Nous avons été confrontés à un nouveau variant, devenu majoritaire en moins d’un mois. Y en aura-t-il d’autres, et quelles seront leurs caractéristiques?» s’interroge-t-elle.

Actuellement, douze personnes sont aux soins intensifs, ce qui représente «quand même une suroccupation par rapport à la capacité prévue de dix places pour les patients Covid», relève Aglaé Tardin. Pour rappel, ce service a connu de forts taux d’absentéisme aux HUG.

Un cluster sous contrôle en EMS

Seul un cluster en EMS est à déplorer, avec huit résidents en isolement et un en quarantaine. Il s’agit d’un

collaborateur qui a travaillé durant sa période de contagiosité et a infecté des résidents. Aucune transmission entre résidents vaccinés n’a été observée. Selon la médecin cantonale, le taux de couverture vaccinale a largement contribué à limiter la propagation. «Lors d’un premier cluster dans l’établissement fin novembre 2020, il y avait eu des dizaines de résidents touchés et l’on n’arrivait pas à freiner le virus. Bien sûr on ne peut pas empêcher toute contamination, mais aujourd’hui c’est sans commune comparaison.»

Dans les écoles, la situation est «rassurante» puisqu’«un nombre très faible» de classes sont touchées par des cas positifs: deux au primaire, une au Cycle d’orientation et une en crèche, sans nécessiter ni fermeture ni mise en quarantaine.

Le système de tests «sous tension»

Concernant le testing, le système est «mis sous tension car un grand nombre de personnes veulent effectuer des tests de confort pour leurs activités de loisirs». Ainsi la médecin cantonale recommande d’anticiper et de fixer ses rendez-vous bien à l’avance, «car si on cherche à avoir un rendez-vous le samedi à 16 h en vue d’une soirée le même jour, c’est très difficile».

L’Université de Genève vient de rendre le pass sanitaire obligatoire pour les enseignants, a révélé Heidi.news. Pourtant, le risque épidémiologique était jugé moins élevé dans leur cas, puisqu’ils sont en contact moins étroit et en moins grand nombre que les étudiants. Pourquoi ce revirement? «Cette décision revient à la direction de l’Université, qui en a décidé ainsi avant même l’arrêté du Conseil d’État, a répondu Aglaé Tardin. Nous n’avons donc pas à le justifier, même si l’on comprend bien le problème d’équité de traitement qui se posait.»

C’est effectivement ce qui ressort du message d’explication envoyé par le rectorat: «La commission du personnel, consultée au préalable, a recommandé que les enseignant·es se soumettent aux mêmes exigences que les étudiant·es, à condition que les tests de dépistage restent gratuits. La présence dans une même salle de personnes disposant d’un certificat et d’autres ne l’ayant pas a été vécue par beaucoup comme une incohérence à laquelle nous pouvons aujourd’hui mettre un terme.»

Pour une gratuité limitée

Le directeur général de la santé a également «déploré qu’on n’ait toujours pas 60% de taux de couverture vaccinale à Genève. Il y a encore beaucoup de travail de persuasion à faire. La voie vaccinale donne de meilleurs résultats que la voie naturelle (ndlr: la contamination) et reste la manière dont on pourra sortir de cette crise.»

Interrogé sur la gratuité des tests, juste avant que le Conseil fédéral ne confirme leur prolongation, Adrien Bron a rappelé qu’«il y a un préavis favorable à laisser le temps aux personnes de faire la démarche de se vacciner pour ne pas mettre tous les citoyens au pied du mur. Mais une gratuité qui permettrait au contraire de repousser l’acte de se faire vacciner, ça non.»

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des compte et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne).

