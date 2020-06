Lettre d’Europe – Covid: la Belgique a mal à son image Opinion Béatrice Delvaux Editorialiste du "Soir" de Bruxelles

« Comment vas-tu ? Ton pays semble dévasté par ce virus. J’espère que toi et ta famille êtes OK » Ce message vieux de quelques jours provient d’un ami Chilien visiblement affolé par ce qu’il a compris de la situation belge suite à la pandémie. Il est vrai que s’il a vu à la télévision il y a quelques semaines, le président des Etats Unis brandissant un graphique désignant la Belgique comme la «championne du monde » du nombre de morts du Covid-19, il ne pouvait que conclure au grand danger qui menaçait son amie belge, à des dizaines de milliers de kilomètres de Santiago.Ah ces chiffres ! Ce « numero uno » du Covid a bien poursuivi les Belges durant ces semaines de confinement. Et cela bizarrement sans que nous n’ayons eu le sentiment d’être les détenteurs du sinistre record. Durant les premières semaines au contraire, même très conscients de la gravité d’une situation que nos services médicaux devaient affronter en étant dépourvus de protections, même dans un hyper stress face aux hospitalisations qui montaient en flèche, même avec les échos de ces patients qui entraient sur leurs deux pieds puis s’effondraient quelques heures plus tard pour finalement décéder, les Belges n’ont pas eu l’impression d’être tombés dans les affres italiennes. Ceux qui étaient exposés le plus tragiquement au virus, ce n’était pas nous mais les Britanniques ou un temps les Néerlandais, ou encore les Suédois soumis à la théorie de l’immunité collective. Ou les Américains et les Brésiliens gouvernés par des présidents dans le déni quand ils ne recommandaient pas la guérison par absorption de détergent. Mais au fil des jours, le hit parade international nous renvoyait une autre image, celle des mauvais élèves de la classe mondiale. Un bulletin qui marque toujours les esprits au point qu’aujourd’hui les Grecs notamment nous interdisent pour l’instant de poser nos valises cet été chez eux et que les agences de voyages belges se disent inquiètent des refus d’entrée que certains pays sont tentés d’opposer à leurs vacanciers. Ce serait donc cela la surprime du Covid à payer sur cette facture déjà lourde en morts et en emplois menacés ? La très mauvaise réputation ? Mais au fond qu’en est-il de ces chiffres ? Aux lecteurs d’Europe qui nous lisent ici, nous ne pouvons que répéter qu’il faut se méfier des comparaisons internationales chiffrées. Chaque pays a eu sa méthode et sa façon de considérer la transparence dans la comptabilisation des décès. Depuis le début, La Belgique a été très « large » et au fond très honnête, en intégrant dans le nombre de morts du Covid, non seulement ceux enregistrés dans les hôpitaux mais aussi dans les maisons de soins et de retraite. Et dans ce dernier cas, elle a immédiatement intégré toutes les personnes âgées, qu’elles soient ou non victimes du covid vu qu’il était à l’époque impossible, faute de tests, de diagnostiquer les patients.Quelle est la situation aujourd’hui ? Le 4 juin, on comptait 28 nouveaux décès et 21 nouvelles hospitalisations. Mais au bout du compte, c’est le chiffre de surmortalité qui est jugé décisif : il nous place à la troisième place mondiale à ce stade et alors que d’autres pays revoient leurs chiffres à la hausse. Un chiffre qui vaut donc ce qu’il vaut…Sur le fond, la Belgique a très bien géré la crise sanitaire dans les hôpitaux, sans ces patients empilés dans les couloirs à l’italienne. Le nombre important de lits dans ces services, la grande qualité des professionnels de la santé, leur dévouement et leur implication ont évité ce scénario du pire mais ont aussi donné à la population le sentiment d’une grande efficacité et d’une maitrise dans une situation pourtant très anxiogène. L’ »angle mort » est venu, comme en France, des maisons de soins et de repos où les pensionnaires âgés, totalement confinés dès le tout début de la pandémie, y furent infectés par l’extérieur. Débordés, les gestionnaires de ces maisons n’avaient pas l’habitude des plans d’urgence en cas de contamination et manquaient cruellement d’oxygène, de masques. Cette situation a duré peu de jours, mais elle a fait des dommages énormes.Deux leçons sont déjà tirées à ce stade du Covid.Primo, le renforcement des soins de santé. Les partis au pouvoir et ceux qui les soutiennent de l’extérieur, s’étaient accordés sous la pression de la crise sur la nécessité de la revalorisation du personnel soignant, mais une haie du déshonneur infligée à la Première ministre lors d’une visite à un grand hôpital bruxellois, a mis le turbo. Jeudi dernier, un accord intervenait sur le fonds « blouses blanches », permettant d’améliorer l’emploi des infirmiers et infirmières indépendants, la formation des jeunes recrues, les soins à domicile et de prévoir la création de 4000 emplois d’infirmiers.

Secundo, la nécessaire et urgente amélioration de la structure belge explosée en multiples couches institutionnelles, régionales, communautaires et fédérale, qui a nui à l’efficacité et la rapidité d’intervention. Ministres, soignants, gestionnaires d’institutions, tous le disent : que de temps et de force de frappe perdus dans des pourparlers sur « qui fait quoi », « qui est responsable de quoi ». Mais, en Belgique, le diagnostic n’est pas tout. Les divisions flamands/francophones, socialistes/libéraux, fédéralistes/nationalistes sur la solution à apporter sont plus vives que jamais et le fossé est béant entre le « tout régionaliser » ou le « beaucoup refédéraliser ».Et ceci nous amène au point 3 des leçons à tirer: la situation politique. La crise du corona s’est déclenchée alors que le pays était dirigé par un gouvernement très minoritaire en affaires courantes, tentant depuis des mois de former une équipe de plein exercice et majoritaire. La bonne surprise des trois derniers mois fut la capacité de ce gouvernement de transition, à priori très faible, de tenir bon et de fédérer autour de lui sur l’essentiel. La personnalité de la jeune Première ministre libérale Sophie Wilmes a joué, en plus évidemment de l’urgence totale de la situation. Mais aujourd’hui, le même problème se repose : les partis vont-ils parvenir à former un exécutif de plein exercice et majoritaire pour gérer la crise économique, et dans la foulée être en situation de profiter des fonds européens qui s’annoncent? Dans l’entre temps, impossible pour le niveau fédéral d’élaborer un plan de relance général alors que les pays voisins le lancent et tandis que les régions – Flandre, Wallonie, Bruxelles - sont parties en solo, avec leur propre stratégie. Du pain bénit pour les nationalistes flamands de la N-VA au pouvoir en Flandre et pour le PS francophone qui défend la nécessité de débattre d’abord des enjeux sociaux ? Pas clair aujourd’hui, mais les deux frères ennemis s’accordent sur un seul point : il faut éviter les élections qui couronneront les extrêmes, extrême gauche au sud, extrême droite au nord. Au fil de la crise, le Vlaams Belang est ainsi devenu le premier parti de Flandre. Un autre virus…