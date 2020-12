Lettre du jour – Covid et polices municipales Opinion Courrier des lecteurs

Thônex, 21 décembre

Dans le courrier de lecteurs de la «Tribune» du 10 décembre, une lectrice nous fait part de son expérience malheureuse avec un membre de la police municipale.

La description d’une journée de travail de nos policiers devrait largement compenser cette image négative. Ce matin, vers 9 heures (heure bien matinale mais justifiée par la complexité de l’opération projetée), la brigade au complet est réunie dans une salle de la mairie.

Après un café réparateur et quelques plaisanteries espiègles adressées à la jeune stagiaire (plaisanteries correctes car #MeToo est aussi passé par là), la séance peut commencer.

L’opération projetée (nom de code: Masque-Attack) consistera à quadriller la commune afin de contrôler le port du masque dans les zones à risques. Pour des raisons de confidentialité, le PV de la séance ne sera pas diffusé mais on sait que deux policières resteront au PC de la mairie pour coordonner les opérations car la mission peut s’avérer dangereuse.

Après un méticuleux contrôle de l’équipement qui est principalement intégré dans une ceinture à 360 degrés et qui contient au moins une barre chocolatée et un sifflet bi-fréquence (son normal et ultrason car la brigade canine peut intervenir en urgence), la section se déploie.

Plus tard dans l’après-midi, le débriefing montrera l’importance de l’opération, car c’est un véritable succès!

En tout, cinq interpellations et quatre amendes pour non-respect des consignes sanitaires. On déplore un incident avec un couple de retraités irascibles, heureusement, les six agents présents ont réussi à gérer cette délicate situation.

Proximité, sécurité, une devise qui prend ainsi tout son sens.

Hugues Roulet