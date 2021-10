Lettre du jour – Covid et Grève du climat Opinion Courrier des lecteurs

Vandœuvres, 29 septembre

Dans son édition du samedi 25 septembre, la «Tribune de Genève» rapporte que, malgré la pandémie, les activistes de la Grève du climat sont toujours bien là et ne désarment pas. Antoine Grosjean consacre son éditorial au fait que la Grève du climat tient tête au Covid.

Il est certain qu’une large majorité de la population a espéré que la pandémie ferait définitivement oublier le réchauffement climatique et qu’on n’en reparlerait plus. Elle s’en est presque complètement désintéressée.

Bien évidemment, il s’agissait de la plus grande des erreurs, ce qu’a dû admettre votre éditorialiste.

Le réchauffement climatique a continué à se développer et à s’aggraver, et si ses effets ne sont pas (encore) aussi visibles que ceux du Covid, nous ne perdons rien pour attendre. D’autant plus que la majorité, tant de la population que des politiciens, n’a pas encore compris l’urgence de la situation malgré les propos de plus en plus alarmistes du GIEC, donc des experts en la matière, qui ne sont toujours pas entendus.

«Oui, il faudrait faire quelque chose, mais maintenant on en est au Covid et on veut surtout pouvoir reprendre toutes nos habitudes antérieures qu’il a fallu abandonner. Pour le réchauffement climatique, on verra plus tard, rien ne presse. De toute manière, les engagements pris en 2015 et ultérieurement ne pourront pas être tenus, alors…»

En effet, ce ne sont pas les mesures envisagées par la Suisse qui vont faire avancer les choses. Une déception de plus.

Claude Guignard

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.