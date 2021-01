Le chaos politico-administratif ambiant laisse penser que nous nous trouvons dans une situation inextricable. Toutes les opinions semblent se valoir et toutes les contre-vérités sont bonnes à éructer. Et tant pis pour les faits. Or les faits justement, à la lumière de dix mois de crise extrêmement instructifs, indiquent une marche à suivre qui devrait nous permettre de dépasser cette crise. La marge de manœuvre est étroite, la feuille de route pour limiter la casse encore imparfaite mais les jalons sont posés. Pendant les premiers mois, les mesures prises, ou pas prises, par les autorités relevaient du coup de poker. On ne savait pas ou si peu. Ce qui excusait, en partie, les errances de nos gouvernements. Aujourd’hui, on sait. Et l’erreur est devenue pendable.

