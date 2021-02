«Probablement qu’en mai et en juin, nous aurons suffisamment de doses pour vacciner la population générale.» Cette phrase des autorités sanitaires genevoises ce vendredi peut sembler rassurante. L’immunité se répand dans la population, un an après la première hospitalisation dans le canton. Au seuil du printemps, la situation s’améliore.

Pourtant, mai et juin restent pour beaucoup de Genevois aussi lointains que la galaxie d’Andromède. Chaque jour de fermeture de leur restaurant dure une éternité. Commerces et musées rouvrent lundi. Mais combien d’activités, d’entreprises, de projets auront disparu avant le retour à la normale?

La santé d’une population ne se mesure pas seulement à un nombre de cas

Les autorités cherchent l’équilibre entre l’économie et l’épidémie. Comme si le confinement ne portait pas en lui un risque sanitaire au moins aussi grave que le Covid.

La santé d’une population ne se mesure pas seulement à un nombre de cas. Elle dépend du bien-être économique et psychologique de ses membres, de sa foi en l’avenir, de la solidarité entre les générations. Ce risque sanitaire là, plus diffus et plus difficile à montrer qu’une courbe de tests positifs, n’en est pas moins redoutable.

Il justifie qu’un an après le premier cas dans le canton, on fasse bouger le curseur, et qu’on accepte enfin un niveau de risque Covid plus élevé. Pour freiner l’autre virus. Celui, insidieux et mortel, de la désagrégation sociale