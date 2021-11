L’invité - Covid-19: une crise hors-norme aux effets inédits

Il paraît encore difficile aujourd’hui de mesurer l’impact de la crise sanitaire en raison d’incertitudes majeures sur la durée de l’épidémie et le processus de déconfinement en cours. Il n’y a pas de comparaison possible avec un choc passé. Les analyses doivent intégrer des impacts difficilement mesurables à ce stade comme la chute combinée du commerce mondial, du système productif et de la consommation ou bien l’instabilité des marchés financiers, les tensions sur le financement des entreprises, les réactions des autorités publiques et les comportements face aux incertitudes. Trois facteurs clés peuvent éclairer l’analyse.

Le premier facteur clef, c’est le commerce mondial, en chute totale et décalée. L’origine des déséquilibres réside dans le fait que la moitié de la planète a été en confinement total ou partiel en 2020. De ce fait, les échanges mondiaux ont été fortement endommagés alors même que la croissance du commerce mondial était déjà au plus bas depuis dix ans avant la crise.

Après un premier trimestre 2020 à l’arrêt total, et une année 2021 amputée, les premiers signes de sortie du tunnel apparaissent, même si le retour à la normale sera long. Nous sommes sur un terrain fragilisé par des entreprises massivement endettées et des banques très fragiles.

L’Europe est au cœur de la tempête. Jusqu’à quand? Pour la première fois depuis 1945, l’économie européenne est ralentie depuis deux ans, les premiers indicateurs conjoncturels témoignent d’un choc sans précédent. Avec des déconfinements décalés, toute la zone sera affectée.

Aux États-Unis, la vague traverse le pays. Jusqu’où? À l’image du virus, un raz de marée économique s’est propagé en moins d’un mois au printemps 2020. Les premiers chiffres pour l’emploi sont terrifiants et historiques: 16 millions de nouveaux chômeurs inscrits en trois semaines! En l’absence de filets de protection sociale, cette hémorragie d’emplois a un effet domino ravageur sur l’économie.

Le second facteur clef, c’est la consommation et les services. Sur ce sujet, nous pouvons d’ores et déjà identifier deux effets inédits de la crise. D’abord un impact du confinement sur le moral et les dépenses des ménages. Pendant le confinement: une chute généralement attendue de –20%/–30% de la consommation globale. Après le confinement: incertitudes sur le rythme de rattrapage (revenus/chômage/habitudes de consommation). Ensuite, les entreprises de services apparaissent particulièrement touchées: les PME de services sont les plus affectées par le confinement et ont souvent une situation financière plus fragile que les grandes entreprises industrielles; et, contrairement aux crises historiques, c’est par le canal des services que les effets les plus forts sont attendus.

Le troisième facteur clef, c’est le financement des entreprises: les banques européennes sont fortement attaquées sur les marchés. Nous notons d’abord une crainte d’un effet fort de la crise sur la qualité des créances détenues (capacités de remboursements, faillites). Nous observons cette fois-ci une chute des cours des actions bancaires de 40% début 2020 (en 2008, la baisse avait atteint 80%). L’octroi de crédits aux entreprises jouera un rôle majeur pour le calendrier de reprise (lors des crises de 2008 et 2011, le «credit crunch» avait contribué à l’installation de la récession) et ce d’autant que le coût de financement direct sur le marché se tend.

Au sujet de la doctrine du «À n’importe quel prix» : les vannes monétaires et budgétaires se sont trouvées totalement ouvertes. Les mesures monétaires ont porté sur un abaissement des taux ramenés brutalement à zéro aux US, au RU, et ailleurs un rachat par les banques centrales des obligations publiques (et certaines privées) détenues par les banques commerciales et plans de refinancement des banques pour faciliter les crédits (BCE: 1000 mia d’euros; Fed: illimité). Les mesures budgétaires: plus de 5000 mia de dollars d’aides budgétaires annoncés dans le monde (aides directes et fonds de garanties de prêts), dont 2300 mia de dollars aux États-Unis (13% du PIB), 345 mia d’euros en France (15% du PIB), 750 mia en Allemagne (25% du PIB) (année 2020).

L’UE a annoncé un plan commun de 500 mia (Coronnabonds) ; et la doctrine budgétaire en Europe est abandonnée; déficits et dettes vont s’envoler (entre 10% et 20% du PIB). Les marchés financiers reflètent cette crise hors-norme, l’une des réactions les plus violentes et brutales jamais enregistrée avec, en un mois, une chute des deux tiers de celles des précédentes crises ayant duré deux ans (2000-2002, 2007-2009), le double que lors des dernières crises boursières, et tous les actifs financiers pris dans la tempête (pétrole, matières premières, devises des pays émergents).

Une correction logique est en cours (rachats à bas prix, annonces des autorités, accalmie en Chine), mais au vu des perspectives économiques, il est difficile de penser que le pire est passé. Le bras de fer entre les perfusions des banques centrales et les menaces de l’économie réelle va se poursuivre.

Après cette brève analyse économique, il apparaît évident que la prudence s’impose sur les scénarios à attendre, le chemin de la reprise sera chaotique et très incertain.

Olivier Védrine Afficher plus M embre du Comité d’orientation de l’Association Jean Monnet







Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.