Politique de santé – COVID-19 : naufrage Genevois ! Comparé à Bâle, Genève fait pale figure dans sa gestion de la pandémie. André Pfeffer

Genève n’a pas été à la hauteur pour gérer cette pandémie. La comparaison avec d’autres cantons le démontre. Pourquoi Bâle-Ville, fin janvier 2021, avait 3,7 fois moins de décès liés au Covid que Genève (65 contre 446 décès pour une population de 2,5 fois inférieure) ? Pourquoi l’été dernier Bâle-Ville avait une capacité pour tester de 100 fois supérieure à la nôtre (40 centres contre 2 chez nous) ? La priorité était pourtant : tester – tracer + isoler ! Pourquoi dans les EMS genevois il y avait 6 fois plus d’infections au Covid que dans ce demi-canton ?

En fonction de la mortalité, des infections et des tests notre canton a un bilan excessivement médiocre.

Notre Conseil d’Etat était dans l’autocongratulation et sourd aux avertissements. Nos défaillances étaient connues, mais aucune prise de conscience, ni même une réponse à ceux qui dénonçaient ces manquements ? La fermeture des magasins en novembre, mal préparée et sans aucune concertation, est aussi un exemple.

Les analyses et informations était insuffisantes. Quelle protection des patients dans nos EMS ? La cellule de crise de nos EMS était composée d’un représentant du Département, des infirmiers, du personnel administratif, des médecins référant et de deux représentants des partenaires sociaux ? Quelle était la compétence et la crédibilité d’une telle task force ?

Il manque cruellement un pilote ?