En direct - «On se dirige vers une situation plutôt rassurante»

Laisser courir le virus entre février et Pâques?

Aglaé Tardin : on ne va pas pouvoir prendre des mesures très fortes dans les écoles pendant encore longtemps. Les écoles paient un prix fort depuis 2 ans alors que les enfants encourent un faible risque face à la maladie. Les enfants sont les premiers à devoir bénéficier d'allégements.

On se dirige vers les autotests dans les écoles, ensuite on enlèvera les masques, etc. Le virus ne va pas s'en aller, on va devoir vivre avec. On devra tolérer que l'on s'infecte. On n'aura, à terme, plus de quarantaine ni d'isolement.

Les parents inquiets peuvent avoir recourt aux vaccins. D'ici aux vacances de février, ils peuvent avoir accès aux 2 doses.