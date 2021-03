Politique de Santé publique – Covid-19: La vaccination n’est pas obligatoire et la discrimination est illégale! Une résolution du Conseil de l’Europe auquel adhère la Suisse est claire dans son refus de toute obligation de vacciner et sur toute discrimination de personnes non vaccinées. Michèle Herzog

Mme Astrid Stuckelberger m’a envoyé une formidable nouvelle et je la remercie très vivement. Le Conseil de l’Europe (à ne pas confondre avec l’UE) auquel appartiennent tous les États européens à l’exception du Belarus, du Kosovo et du Vatican a décidé le 27.1.2021 dans sa résolution 2361/2021 liée au Covid-19 que personne ne peut être vacciné contre sa volonté.

Les 47 États membres, dont la Suisse fait partie, sont invités à signaler AVANT la vaccination que la vaccination n’est pas obligatoire et que les personnes non vaccinées ne doivent pas subir de discrimination. La discrimination est également interdite si une personne refuse de se faire vacciner. Voilà le lien (voir surtout le point 7.3 de cette résolution) :

https://pace.coe.int/fr/files/29004/html

Cette résolution a été adoptée par 115 voix pour, 2 voix contre et 13 abstentions. Tous les Suisses ayant voté ont accepté la résolution et je trouve très étrange que personne n’en a parlé, ici en Suisse romande, depuis le 27 janvier 2021! Voilà le lien:

https://pace.coe.int/fr/votes/38405

Concernant le Conseil de l’Europe, voilà les informations publiées sur le site de la Confédération : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/organisations-internationales/conseil-europe.html

Mise à jour du 9.3.2021: Puisque cette résolution votée par le Conseil de l’Europe n’a pas force de loi et qu’il n’est pas certain que les autorités en Suisse appliqueront cette résolution dont personne ne parle…, alors il faut continuer à signer l’initiative fédérale «Stop à la vaccination obligatoire» et accepter de consacrer quelques minutes pour faire ceci dans les meilleurs délais:

1. Activer le lien de l’initiative.

2. Remplir les champs.

3. Accepter les cookies.

4. Imprimer la feuille chez vous sur votre imprimante.

5. Signer manuellement la feuille pour votre nom.

6. Éventuellement ajouter sur cette feuille les noms d’autres personnes habitant la même commune que vous. Elles doivent aussi signer manuellement.

7. Renvoyer la feuille.

Merci beaucoup.

Voilà le lien en français : https://www.wirbestimmen.ch/index.php/fr/stopp-impfpflicht-fr

Voilà le lien en allemand : https://www.wirbestimmen.ch/index.php/de/stopp-impfpflicht-de

Merci de renvoyer les feuilles signées avant le 20 mars 2021.

