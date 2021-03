Home-jacking à Genève – Couteau et tournevis à la main, des braqueurs traumatisent un couple en pleine nuit à Plan-les-Ouates Tirés de leur sommeil vers 4 h du matin, des Genevois ont subi en 2016 un cambriolage ultraviolent. Le procès est en cours. Lorraine Fasler

Les malfrats se seraient introduits par la fenêtre d’une salle de bains restée ouverte. (Image prétexte) Keystone

C’est digne de nos pires cauchemars. Durant la nuit du 4 février 2016, qui s’annonçait on ne peut plus banale, une jeune mère de famille se fait réveiller en sursaut dans sa maison de Plan-les-Ouates vers 4 h du matin par quatre hommes encagoulés, armés de couteaux et de tournevis. Ces jeunes, âgés d’une vingtaine d’années, originaires de Bourg-en-Bresse, en veulent à son argent et aux biens de valeurs, comme le rapportent, mardi, nos confrères du journal lyonnais «Le Progrès».

Les agresseurs ont d’abord prétendu être de la police et ont hurlé à la jeune femme «Où est ton mec? On veut l’argent!» Tournevis puis couteau sous la gorge, la femme est contrainte de conduire ses agresseurs dans la chambre de son compagnon. Sous la menace, ce dernier finira par ouvrir le coffre familial. Entre l’argent liquide, les bijoux et les montres, le butin s’élève à 30’000 francs suisses (27’000 euros).