Jussy – Course-poursuite: un duo de cambrioleurs percute une voiture de police Les fuyards ont roulé à 131 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et se sont débarrassés de leur butin par la fenêtre. Le choc frontal n’a pas fait de blessé. Aurélie Toninato

Photo d’illustration. DR

Depuis plusieurs jours, la Brigade des cambriolages de la police judiciaire était à la recherche de deux cambrioleurs présumés, issus de la communauté des gens du voyage et circulant dans un véhicule Mercedes. Jeudi, la voiture est repérée dans la région de Monniaz, puis signalée quinze minutes plus tard à Jussy. Un dispositif est alors rapidement déployé avec l’appui de la douane suisse, des forces de l’ordre françaises ainsi que l’activation du canal transfrontalier. Le conducteur et son passager réussissent d’abord à se soustraire au contrôle de police. Ils prennent la fuite à vive allure, «en prenant des risques inconsidérés à bord de leur bolide», relate la police genevoise. Leur véhicule a été flashé par un radar à une vitesse de 131 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h… Au vu du danger, continue la police, plusieurs patrouilles ont préféré abandonner la course-poursuite.

Mais les fuyards vont être brutalement stoppés sur la route de Compois: en effectuant une manœuvre de dépassement, ils entrent en collision frontale avec un véhicule de la Brigade des cambriolages qui circulait en sens inverse et qui faisait partie du dispositif. Malgré un choc très violent, les deux inspecteurs de la police judiciaire ne sont que légèrement blessés. Les deux passagers de la Mercedes, également indemnes, sont interpellés.

Butin jeté par la fenêtre

L’enquête en cours a déjà permis d’imputer à ce duo un cambriolage le jour même à Jussy. Le butin, que les fuyards ont jeté par la fenêtre lors de la course-poursuite, a pu être récupéré. Le plus âgé des deux est «très défavorablement connu des services de police suisses et français». Le duo reconnaît le cambriolage du jour même, tout en minimisant les faits.

Vu ce qui précède, les deux hommes, nés en 1981 et 1999, appréhendés pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infractions à la loi sur la circulation routière, ont été mis à disposition du Ministère public.

