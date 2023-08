Course au Conseil fédéral – Au PS, la succession Berset tourne à la cacophonie Il y a bientôt autant de candidats intéressés par la fonction que d’élus. Quant aux favoris, soit ils louvoient, soit ils s’enfoncent. Analyse. Florent Quiquerez

Parmi les près de 20 élus socialistes à «réfléchir», ces quatre-là sont souvent cités. De gauche à droite: Beat Jans, Daniel Jositsch, Eva Herzog et Jon Pult. KEYSTONE

À Berne, c’est désormais un gag que l’on s’échange entre journalistes: «Dans la course à la succession Berset au Conseil fédéral, le plus difficile, c’est de trouver un socialiste qui ne soit pas intéressé.» Et c’est vrai que la liste de ceux qui laissent la porte ouverte est impressionnante. Une longue litanie.