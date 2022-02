Un livre qui apostrophe – Courrier posthume à Grisélidis Réal La féministe Nancy Huston s’est découvert une parenté de femme et d’auteure avec la prostituée genevoise et lui déclare son estime dans «Reine du réel», une lettre à lire dès le 10 février. Pascale Zimmermann Corpataux

Grisélidis Réal, écrivaine, poétesse et peintre genevoise, égérie de la prostitution, s’est battue pour les droits des travailleuses du sexe en fondant Aspasie en 1982. LMS

«Longtemps je t’ai détestée, Gri, car à mes yeux tu incarnais précisément cette soumission et cette veulerie féminines. On eût dit que tu acquiesçais à tout ce que les hommes te demandaient.» Nancy Huston, romancière et essayiste engagée en faveur des femmes, ne pouvait qu’être heurtée par Grisélidis Réal tant qu’elle abordait la prostituée genevoise par la partie émergée de ce formidable amas de feu et de glace que fut sa vie. Trop pute, trop soumise, Gri, pour Nancy la féministe.