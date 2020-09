Santé physique – Courir, oui, mais sans se blesser Naturelle et exigeante à la fois, la course à pied défoule, rebute ou fait envie. Et, c’est vrai, blesse souvent. Conseils de spécialistes à l’occasion de la sortie du livre «Je bouge… en courant sans me blesser». Laetitia Grimaldi

Les blessures ne sont pas de même nature selon qu’on est un coureur novice ou chevronné. plainpicture/Carsten Görling

Courir, moi? «Jamais!» «Autant que possible!» «Quand mon genou ira mieux!» Parce que la course à pied est simple, peu exigeante en temps et en matériel, particulièrement intéressante pour son rapport entre l’investissement et les bénéfices pour le corps, elle suscite un engouement sans cesse renouvelé et trotte même, tôt ou tard, dans la tête des plus sédentaires.