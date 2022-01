Lettre du jour – Courez au théâtre voir «Trahisons» Courrier des lecteurs

Chêne-Bougeries, 24 janvier

La pandémie nous a privés de spectacles vivants et elle a surtout imposé le silence aux comédiens et comédiennes, aux metteurs et metteuses en scène et aux directeurs et directrices de nos théâtres. Alors maintenant que la porte s’entrouvre et que l’on peut à nouveau vibrer avec celles et ceux qui mettent leur talent au service du partage de l’émotion en direct, n’hésitez plus!

Et courez au Crève-Cœur, par exemple, dans le merveilleux petit écrin auquel Aline Gampert accorde depuis des années une admirable et bienfaisante énergie. Jusqu’au 6 février, c’est le très british Harold Pinter qu’on y joue. Et «joue» n’est pas le terme approprié, tant les trois interprètes de ce bijou théâtral vivent en symbiose avec leurs personnages, nous tendant au passage un miroir même pas déformant. Valentin Rossier, qui signe là une brillante mise en scène, est un Jerry étourdissant de justesse, alors que Mauro Bellucci - Robert, le mari trompé - se révèle d’une simplicité et d’une élégance confondantes, avec une pointe de cynisme parfois désabusé. Et entre ces deux hommes, il y a Camille Figuereo – Emma – magnifique apparition à la fois charnelle et évanescente, qui passe des silences aux banalités avec un charme et une candeur constamment désarmants. On est conquis par l’intelligence du propos, dans les mécanismes d’un boulevard qui n’en est pas un. Alors, une fois la représentation terminée, tout en passant son manteau pour affronter la bise, on ne peut s’empêcher de se sentir privilégié: on vient d’assister à un spectacle vivant, interprété par un remarquable trio, avec de bluffantes trouvailles de mise en scène et un décor, des éclairages et une musique parfaitement calqués sur le propos. Le bonheur!

Alors courez au Crève-Cœur, pour déguster un mets d’une sensibilité rare, où l’humour le dispute à l’émotion au détour de chaque phrase. Et vivez pleinement la fin du silence!

Jean-Luc Wey

