Canton de berne – Coups de feu à Bienne: trois auteurs présumés arrêtés Trois hommes, âgés de 22, 26 et 40 ans, sont fortement soupçonnés d’avoir participé à une altercation le 3 mai dernier à Bienne.

La police cantonale bernoise a procédé à des arrestations en lien avec l’altercation qui s’est produite le 3 mai à Bienne (BE), où des coups de feu avaient été tirés. Elle a interpellé trois hommes, dont deux tireurs présumés.

À la suite d’importantes investigations, la police a pu arrêter plusieurs personnes dans le cadre de deux actions ciblées menées les 5 et 26 mai à Bienne et à La Chaux-de-Fonds (NE). Trois hommes, âgés de 22, 26 et 40 ans, fortement soupçonnés d’avoir participé à l’altercation ont ensuite été placés en détention provisoire, ont indiqué vendredi la police bernoise et le Ministère public régional Jura bernois Seeland.

Aucun blessé

Selon les conclusions actuelles de l’enquête, au moins deux coups de feu ont été tirés lors des faits au moyen de deux armes de poing. Personne n’a été blessé. L’enquête se poursuit, sous la direction du Ministère public régional, afin de déterminer les faits et les circonstances exactes.

( ATS/NXP )