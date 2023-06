Séries et psychologie – Couples et séries font bon ménage Quand il s’agit de résoudre des problèmes liés aux relations amoureuses, la fiction peut se révéler utile, assure Amandine Friedmann, psychologue et sexologue. Saskia Galitch

«J’ai 2 amours», sur Arte, parle sans tabou d’homosexualité, de bisexualité ou encore de désir d’enfant. Benoit Linder/Arte France/ Italique Productions BENOIT LINDER/ARTE FRANCE/ITALIQUE PRODUCTIONS

Source d’inspiration intarissable et puissant moteur narratif, le couple est au cœur d’innombrables séries. En témoignent les récentes «State of the Union» (Arte), «Platonic» (Apple TV/MyCanal), «Tiny Beautiful Things» (Disney+), «J’ai 2 amours» (Arte), «Valeria» (Netflix), «Toujours là pour toi» (Netflix) ou encore «Anatomie d’un divorce» (Disney+). Entre autres.