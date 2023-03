Semaine de l’égalité à Genève – Couple et argent font-ils bon ménage? L’autrice française Titiou Lecoq ouvre la Semaine de l’égalité jeudi à Genève avec une discussion autour de son livre «Le couple et l’argent». Mathilde Salamin

En Suisse, l’écart salarial global entre femmes et hommes est de 18% en 2020 selon l’OFS. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

«Le patriarcat passe à la caisse!» le thème de la Semaine de l’égalité est sans équivoque. Les bibliothèques municipales et le Service Agenda 21-Ville durable discuteront des inégalités économiques entre les genres durant dix jours. Titiou Lecoq ouvre le bal ce jeudi avec une discussion autour de son ouvrage paru en octobre dernier, «Le couple et l’argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes».

Dans son livre, l’autrice et journaliste française interroge la relation qu’entretiennent les ménages avec leur tirelire et tire un constat: les couples ne parlent pas assez d’argent. Avec son essai vendu à 25’000 exemplaires pour l’heure, Titiou Lecoq propose d’y remédier. Elle retrace le parcours de vie de Gwendoline, une femme comme les autres, inspirée par «nous toutes», note-t-elle.

Le porte-monnaie prend des coups

De nombreuses références académiques et statistiques à l’appui, la journaliste répond à un éventail de questions: pourquoi Gwendoline reçoit-elle moins d’argent de poche que son frère, un salaire inférieur à celui de son collègue masculin et une retraite plus maigre que son ex-mari? Le porte-monnaie de l’héroïne fictive prend des coups: taxe rose, écarts salariaux, travail domestique et partage des dépenses inégal.

Titiou Lecoq met en lumière des mécanismes sociaux, intimes et institutionnels. Ceux-là mêmes qui ont favorisé la construction de la féminité sur l’idée «du don, ou du dû». «Mais ce n’est qu’une construction», précise l’autrice qui appelle son lectorat à défendre ses intérêts économiques.

Après cette rencontre, la Semaine de l’égalité se poursuivra jusqu’au 12 mars. Au programme, des conférences, un jeu pédagogique, des ateliers et une exposition qui retrace la lutte du Mouvement pour un salaire au travail ménager actif dans les années 1970 à Genève.

