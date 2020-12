Le roi des forêts au salon – Coupé ou en pot, le sapin de Noël s’affiche décidément écolo Les options responsables sont nombreuses en Suisse. Encore faut-il peser le pour et le contre. Adrien Kuenzy

Plus de 600 entreprises forestières produisent des sapins de Noël en Suisse. On les trouvera sur le site de l’association ForêtSuisse. KEYSTONE

Certains ont déjà tout préparé, d’autres attendent le dernier moment. En 2020, plus que jamais à l’approche des Fêtes, l’ambiance chaleureuse est attendue dans les salons et Sa Majesté le sapin y a peut-être déjà fait son entrée. Mais d’où vient ce romantique intrus de quelques nuits? Est-ce une bonne idée de le ramener amputé de ses racines avant de le jeter en pâture? Et le conifère en pot, à la mode, et qui se maintiendrait en vie contre vents et marées: quel avenir lui est-il vraiment réservé? Au fond, que faire pour ne pas brûler son âme d’écolo avant d’ouvrir ses cadeaux recyclés? Les questions sont loin d’être anodines puisqu’on estime entre 1,2 et 1,4 million le nombre d’arbres de Noël vendus chaque année en Suisse, selon les chiffres de ForêtSuisse. «Un peu plus de la moitié sont importés du Danemark, d’Allemagne ou des Pays-Bas, entre 40 et 45% sont de production indigène», précise Urs Wehrli, responsable de la communication. Sur le sol helvétique, on trouve environ 500 exploitations agricoles ou forestières produisant des sapins de Noël. «La majorité est issue des cultures agricoles – avec 600 hectares au total – et une petite partie provient des forêts», poursuit-il.