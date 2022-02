Football – Coupe de Suisse: exploit d’Yverdon, Servette sans souci en demies Les deux clubs romands de Super League se sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe. Les Vaudoises ont fait tomber Saint-Gall aux tirs au but, les Genevoises ont dominé Thoune (0-4). Elias Baillif

Samdy Maendly a inscrit un doublé face à Thoune. Eric-Lafargue

Superbe performance d’Yverdon. Les Nord-Vaudoises, qui n’ont gagné qu’un de leurs onze premiers matches de championnat, se sont hissées dans le dernier carré de la Coupe de suisse. Elles se sont imposées samedi aux tirs au but face à Saint-Gall, qui restait sur un probant succès à Grasshopper et qui alignait dès le coup d’envoi les deux néophytes en équipe nationale Eva Bachmann et Serena Li Puma. Insuffisant toutefois pour trouver la faille dans la défense yverdonnoise.

Après 120 minutes de jeu sans que les filets ne tremblent, les deux équipes se sont lancées dans une série de pénalties interminable: les 19 premières tentatives ont été transformées et c’est finalement la Saint-Galloise Naja Glanzmann qui a craqué (9-10). Une qualification pour les demi-finales qui devrait faire un bien fou aux protégées de Frédéric Davoli dans leur quête du maintien dans l’élite. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu le 1er mars et pourrait nous réserver un derby romand.

Servette Chênois serein

En effet, Servette Chênois n’a pas trébuché à Thoune, face au leader de LNB. Les Genevoises ont pu compter sur une Sandy Maendly omniprésente. La meilleure joueuse de Super League en 2021 a été dans tous les bons coups. Impliquée sur les quatre grosses occasions de son équipe en première période, elle s’est offert un doublé qui a permis à son équipe de survoler les débats. L’internationale suisse a d’abord été à la conclusion d’un très bon centre de Jade (14e). Puis, elle s’est défait du marquage adverse pour aller mystifier la portière adverse (36e).

Cela dit, la troupe d’Eric Sévérac n’a pas eu la tâche facile et a abordé ce match piège de manière consciencieuse. Elle a fait parler sa supériorité technique en développant de belles actions collectives, comme celle qui a atterri sur le poteau bernois (75e). Les Thounoises vont pour leur part regretter une intervention fautive adverse non-sifflée dans la surface genevoise (63e). Car, dans la minute suivante, Natalia Padilla a à son tour profité d’une offrande de Jade pour assommer la meilleure équipe de l’échelon inférieur (64e). Celle-ci ne s’en est jamais remise et Ilona Guede a pu enfoncer le clou.

Servette n’est plus qu’à deux succès de devenir le troisième club romand à soulever la Coupe de Suisse, après Yverdon en 2010 et 2011 et le DFC Sion en 1976 et 1977.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.