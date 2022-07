Équipe de Suisse de volleyball – Coup dur pour Jovan Djokic, sans doute out durant plusieurs mois L’ailier de Chênois s’est luxé une cheville à l’entraînement. Il vivra les matches contre Israël dans les gradins de Sous-Moulin et manquera la reprise de LNA en octobre. Pascal Bornand

Capitaine de l’équipe de Suisse, Jovan Djokic fait contre mauvaise bon coeur. Il devra patienter avant de rejouer avec ses coéquipiers de Chênois. LDD/SWISS VOLLEY/DAMIEN SENGSTAG

Le coup est dur. Un bloc, une mauvaise réception et la cheville qui vrille à l’atterrissage: voilà comment s’est terminé jeudi le dernier entraînement de Jovan Djokic, en stage à Schönenwerd avec l’équipe de Suisse. Ce n’est qu’à l’hôpital que le pied luxé de l’ailier genevois a pu être remis en place.

Même si la gravité de sa blessure n’est pas encore établie, le capitaine en connaît les conséquences immédiates et futures. Il ne disputera pas les deux matches de préparation contre Israël, ce week-end à Sous-Moulin, il devra tirer un trait sur les prochaines qualifications à l’Euro Volley et patienter plusieurs mois avant de pouvoir rejouer avec ses coéquipiers de Chênois.

Sur le même thème: Abo Volleyball Jovan Djokic revient à Genève, mais d’abord avec l’équipe de Suisse Au bout du fil, le volleyeur, de retour en Suisse après une saison passée sous le maillot de Powervolley Milano, fait contre mauvaise fortune bon coeur. «C’est la loi du sport, dit-il. Je me suis déjà fait plusieurs entorses à la cheville, mais là, elle a carrément tourné. À 90 degrés à l’intérieur! Sur le moment, ça ne m’a pas trop fait mal, mais j’ai préféré ne pas regarder.» Il raconte sa mésaventure sans pathos. L’ambulance, la narcose, l’impossibilité de rétablir sa cheville sur place. «Il paraît que durant le transfert à l’hôpital d’Aarau, je blaguais. Je voulais payer l’apéro aux ambulancières!»

«Opération ou pas, j’en saurai plus bientôt. Après, je ferai tout pour revenir en jeu dans les meilleurs délais.»

Remis sur pied et sur des béquilles, rapatrié à St-Sulpice chez ses parents, Jovan Djokic est un peu moins serein lorsqu’il évoque la suite, l’IRM auquel il se soumettra lundi à Genève et le diagnostic du Dr Assal. «Le toubib qui m’a traité à Aarau supputait un arrachement osseux et sans doute une rupture des ligaments. Opération ou pas, j’en saurai plus bientôt. Après, je ferai tout pour revenir en jeu dans les meilleurs délais.»

Marco Camperi, le nouvel entraîneur de Chênois – et ancien assistant coach à Milan – lui a apporté son soutien. «Il m’a dit qu’il comptait sur moi pour la deuxième partie de la saison. L’équipe pourra s’appuyer sur le Brésilien Felipi Rammé et les jeunes Eaton et Abramov. Ça tombe mal mais c’est comme ça.»

En attendant, Jovan Djokic ne fera pas totalement faux bond à ses coéquipiers de l’équipe nationale. Samedi (18 h) et dimanche (17 h), il sera assis dans les gradins de Sous-Moulin pour les encourager.

