Coup d’État – «Au Niger, les putschistes jouent la montre. Quel désastre!» Isolé par les sanctions économiques, le pays s’enfonce dans la crise. Ce n’est pas tenable, estime le journaliste nigérien Illia Djadi, qui veut croire à une solution diplomatique. Andrés Allemand Smaller

Les partisans du coup d’État au Niger manifestant en masse à Niamey. Les opposants, eux, sont beaucoup moins visibles car réprimés par les putschistes. AFP

«À Niamey, j’y étais en décembre et je devais m’y rendre à nouveau dans quelques jours. Mes parents, mes frères et mes sœurs, mes amis, tous ceux qui comptent pour moi et pour mon cercle familial sont au Niger. Comme tout le monde, ils sont terriblement inquiets et souffrent des sanctions économiques imposées depuis le coup d’État du 26 juillet.» De passage en Suisse, Illia Djadi se dit catastrophé par les événements qui secouent son pays. Ancien journaliste à la BBC, ce Nigérien basé à Londres est le spécialiste pour le Sahel de l’ONG chrétienne Portes Ouvertes International.