Coup d’État au Gabon – «C’est une sorte de printemps africain à coups de putschs» Pour les experts, le renversement d’Ali Bongo montre qu’aucun pays du continent n’est plus à l’abri de l’épidémie de coups de force militaires en provenance du Sahel. Théophile Simon

Scène de liesse populaire à la suite de l’annonce du renversement d’Ali Bongo dans les rues d’Akanda, en banlieue de Libreville, le 30 août 2023. KEYSTONE/EPA

Encore un! À peine un mois après le coup d’État au Niger, le continent africain vient de connaître une nouvelle prise de pouvoir par les militaires. Cette fois au Gabon, en plein cœur de l’Afrique centrale. «L’épidémie de putschs africains, entamée en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, continue et s’accélère. C’est extrêmement préoccupant», s’alarme Jean-Marc Gravellini, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).