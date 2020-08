Série d’été 10/11 – Coup de sifflet final pour Alain Walder Ancien joueur de football, le magistrat PDC a régné sur sa commune pendant vingt et un ans. Marc Bretton

À l’heure de mettre la clé sous la porte, Alain Walder tourne la page sans regrets. Lucien FORTUNATI

On parle rarement de Bardonnex. L’omission s’explique: la commune au pied du Salève vit tranquillement. Elle avait 1500 habitants en 1980 et atteint doucement, quarante ans plus tard, les 2300. «Et pourtant, elle est connue dans toute l’Europe à cause du bouchon à la douane», dit avec le plus grand sérieux son ancien maire Alain Walder, le sourire au coin des yeux.