Football – Coup de pouce pour Étoile Carouge: Nyon privé de licence Le club vaudois a appris qu’il n’obtiendrait pas sa licence en première instance pour la Challenge League. Ce qui renforce les ambitions de montée des Stelliens. Florian Vaney

Christophe Caschili et ses joueurs n’effectueront pas le déplacement à Brühl, ce samedi. Keystone

Les raisons n’ont pas été officiellement annoncées, mais elles font peu de doutes. La proximité entre Vartan Sirmakes, ancien président du Stade Nyonnais et actuel boss de Stade Lausanne Ouchy, et son fils Sassoun, aux commandes du Stade Nyonnais depuis quelques mois, a plus que probablement coûté au club de la Côte sa licence en première instance pour la Challenge League. La décision ne devait être rendue public que lundi, mais les Jaune et Noir ont appris la nouvelle vendredi. Et celle-ci est très mal passée du côté de Colovray.

Il n’y a pourtant pas là un tremblement de terre. Le règlement sur l’octroi des licences se veut clair quant à l’attention qu’il porte aux parties liées aux états financiers d’un club. Deux clubs de Challenge League ne peuvent pas posséder le même propriétaire. Dans le cas présent, un père et son fils ne peuvent pas diriger d’un côté Stade Lausanne Ouchy (5e de CL), de l’autre le Stade Nyonnais (prétendant à la montée en deuxième division). La Swiss Football League a tranché.

Xamax, Carouge et Rapperswil en gagnants

Visiblement courroucé par cette décision, le comité central du club nyonnais s’est fendu d’un communiqué, publié au milieu de la nuit de vendredi à samedi. On y apprend que Christophe Caschili et son équipe, pourtant pas loin de se montrer irréprochables sur le terrain, ne traverseront pas le pays pour disputer le match qui devait les attendre à Brühl samedi à 16 heures. «Bien que conscient des conséquences de cette décision, le Comité l’assume pleinement et entend ainsi montrer son désaccord et son incompréhension la plus totale envers la décision de la Swiss Football League dans le cadre de la procédure d’octroi des licences pour la Challenge League.»

En théorie, le Stade Nyonnais peut encore peaufiner son dossier et espérer obtenir sa licence en deuxième instance. Néanmoins, la réaction du club tend à démontrer l’impasse réglementaire dans laquelle il se trouve.

Les gagnants de l’histoire? Neuchâtel Xamax d’abord. L’actuel dernier de Challenge League disputera un barrage pour sauver sa place à condition qu’au minimum trois équipes de Promotion League obtiennent leur licence. Sauf surprise de dernière minute, seuls Carouge et Rapperswil font office de candidats crédibles. Genevois et Saint-Gallois se trouvent ainsi également du bon côté de l’affaire: s’ils remplissent leurs obligations administratives, a priori, la promotion leur tend les bras. Quand bien même ils ne pointent respectivement qu’aux 7e et 8e rangs de Promotion League.

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.