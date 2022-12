Carouge – Coup de neuf et nouveau chef au Bistrot du Lion d’Or Le restaurant carougeois a rouvert ses portes avec un nouveau chef au piano, Romain Desvenain, formé par Michel Guérard et ancien dirigeant du Boléro Olivier Bot

Nouveau décor au Bistrot du Lion d’Or, repris par le chef Romain Desvenain. Irina Popa

Après plusieurs mois de fermeture, le Bistrot du Lion d’Or a rouvert ses portes en octobre, avec un nouveau chef à sa tête: Romain Desvenain. Âgé de 32 ans, le Toulousain a fait ses armes auprès du chef Michel Guérard, avant d’arriver à Genève et de diriger pendant sept années le Boléro aux côtés de Serge Labrosse. «Ma cuisine se nourrit de mon parcours, on peut y retrouver mes origines occitanes et la rusticité de la tradition suisse.»

Ici, on découvre une cuisine qui rend à la bistronomie ses lettres de noblesse. «Je travaille toujours avec des produits locaux; la bistronomie, c’est prendre des recettes de bistrot et les préparer avec le soin et la finesse d’un palace.» Ainsi, on retrouve à la carte du Bistrot du Lion d’Or un classique helvétique: les malakoffs, mais des malakoffs de butternut et de cardamome à partager (16 fr.). Toujours à partager, le croque-monsieur truffe et brillat-savarin (18 fr.).

Aujourd’hui, on n’hésitera pas à suivre le menu du jour, avec en entrée un pressé de confit de canard accompagné de pistaches et céleri croquant, en plat principal un filet de lieu jaune avec sa vinaigrette, des moules, du chorizo et un risotto de fregola di sarda au safran, pour le dessert, un tout chocolat à la chartreuse.

La cuisine et belle et savoureuse et elle est servie dans une salle récemment rénovée. Un joli coup de neuf qui n’enlève rien à l’authenticité d’une des plus anciennes institutions carougeoise. Enfin, il ne faudra pas hésiter à visiter la somptueuse cave à vin du restaurant pour y découvrir les meilleurs crus de Genève et de toute la Suisse, mais aussi de bons vins français.

Bistrot du Lion d’or, Rue Ancienne 53, 1227 Carouge. Tél. 022 342 18 13. Ouvert midi et soir du mardi au samedi. Formule complète (40 fr.), juste l’entrée et le plat (33 fr.) ou le plat et le dessert (31 fr.).

