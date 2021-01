Reprise reportée – Coup de massue pour Servette De nouveaux cas positifs au Covid-19 sont apparus dans l’équipe. Qui est placée en quarantaine jusqu’au 26 janvier! Daniel Visentini

Pas d’entraînement collectif pendant dix jours, pas de reprise le 24 janvier contre Saint-Gall. Un gros coup d’arrêt pour Servette à cause du Covid, comme au mois de novembre. ERIC LAFARGUE

La crainte a enflé durant toute la journée, qui s’avérera être un vendredi noir pour le Servette FC, frappé une nouvelle fois par le Covid-19 et à nouveau mis en quarantaine sur décision du médecin cantonal, comme au mois de novembre.

Depuis le début de semaine, une menace planait sur les têtes servettiennes. Avec le retour positif des tests pour deux joueurs du groupe grenat ainsi que d’un membre de l’encadrement, lundi et mardi, la possibilité de voir d’autres cas positifs au Covid-19 (la nouvelle variante ou l’ancienne) existait dans les rangs servettiens. Il n’y avait alors pas de quarantaine, les trois personnes concernées avaient été placées à l’isolement. Mais on mesurait déjà toute la fragilité de la situation. Qui n’a pas manqué d’empirer. Un nouveau cas positif est venu grossir les rangs vendredi, et d’autres joueurs, dont Servette attend encore le verdict des tests, sont suspectés d’avoir eux aussi contracté la maladie, l’un d’eux ayant déjà perdu le goût.