Initiative populaire déposée – Coup de jeune et de chaud sur la gratuité des TPG Venue des Jeunesses de gauche, la proposition fait ressurgir le débat de 2008, mais avec de notables différences. Eric Budry

Le 24 février 2008, seuls 32,8% des citoyens genevois avaient accepté l’initiative qui voulait rendre les TPG gratuits. L’urgence climatique changera-t-elle la donne lorsque viendra devant le peuple une proposition similaire issue des Jeunesses de la gauche genevoise? KEYSTONE

Les jeunes militants genevois du PS, des Verts, de SolidaritéS et du POP ont gagné leur premier pari: faire aboutir leur initiative populaire constitutionnelle «Pour des transports publics gratuits, écologiques et de qualité». Les 10’000 signatures déposées jeudi les mettent en effet normalement à l’abri d’une mauvaise surprise lors de la validation par le Service des votations, le seuil minimal étant fixé à 8157 signatures. Mais le plus dur reste à faire, comme le montre le cinglant revers qu’avait connu le 25 février 2008 en votation populaire une proposition similaire: 67,2% de non.