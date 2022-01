Alimentation alternative – Coup de frein sur le marché de la fausse viande En quelques mois, les perspectives pour cette industrie en devenir se sont inversées, faisant plonger en Bourse l’un de ses pionniers: Beyond Meat. Olivier Wurlod

I mpossible Foods, l’un des principaux concurrents de Beyond Meat, a levé 500 millions de dollars supplémentaires à la fin du mois de novembre 2021. AFP

Depuis quelques semaines, le goût est assez amer pour ceux qui auraient eu l’idée d’investir quelques dollars dans Beyond Meat. Au cours des six derniers mois, le titre de l’entreprise américaine a dévissé de moitié et plafonne depuis quelques semaines au-dessous des 70 dollars. Toujours fortement déficitaire, le fabricant de fausses viandes assure faire les frais du Covid-19 et des pressions que la pandémie met sur ses chaînes d’approvisionnement.