Industrie – Coup de frein pour les voitures électriques Deux études pronostiquent une année très difficile, avec une baisse des ventes de 43% pour les autos Vertes, qui risquent de se retrouver au point mort après le coronavirus. Jocelyn Rochat

Le 23 avril, les employés de l’usine VW de Zwickau, en Allemagne de l’Est, ont recommencé à assembler de futures VW ID.3 électriques. Photo Hendrik Schmidt / POOL / AFP

Les ventes de voitures 100% électriques et hybrides rechargeables vont plonger de 43% en 2020. C’est, du moins, le pronostic de Wood Mackenzie. Ce cabinet d’audit et d’intelligence commerciale pour le secteur énergétique a estimé que les achats de véhicules électriques et hybrides, qui ont été de 2,2 millions dans le monde en 2019, ne seront que de 1,3 million cette année. Les voitures Vertes devraient également connaître une année bien plus difficile que les véhicules diesel et à essence classiques, puisque la baisse du marché automobile dans son ensemble devrait être de 20 à 25% en 2020.