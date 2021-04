Nouvelle manifestation – Coup de flash sur la photographie genevoise Le festival PhotoGenève tiendra sa première édition du 30 avril au 2 mai. À l’affiche, expositions, lectures de portfolios et conférences. Irène Languin

Vincent Calmel, tiré de la série «Distant portrait». VINCENT CALMEL Vincent Calmel, tiré de la série «Distant portrait». PHOTO: VINCENT CALMEL L'artiste Véronique Déthiollaz à l'œuvre dans son atelier de l'usine Kugler. PHOTO: MIRIAM MOUREY

Promouvoir la photographie genevoise dans tous ses styles. Telle est l’ambition d’un festival tout neuf dédié au 8e art, qui tiendra sa première édition du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai. Baptisée PhotoGenève, cette manifestation est née de la réflexion de plusieurs membres de la Société genevoise de photographie (SGP), le plus grand club du genre en Suisse fondé en 1881 (lire encadré). De Niels Ackermann à Vincent Calmel en passant par Michel Auer et Laurence Rasti, quelques-unes des plus fines gâchettes de la planète photo du bout du lac interviendront pour animer des stages ou présenter leurs œuvres.