Cybercriminalité – Coup de filet genevois contre la pédopornographie sur internet Une opération a permis d'interpeller dix personnes dans le canton. Trois prévenus ont été mis à la disposition du Ministère public et un a été placé en détention.

Lors des perquisitions réalisées, plus de 160 ordinateurs, disques durs externes et autres supports de stockage ont été saisis. (Image d’illustration) POLICE CANTONALE VAUDOISE

Du 20 au 24 juin 2022, la Brigade de criminalité informatique, la Brigade des mœurs et la Brigade des cyberenquêtes de la police judiciaire ont mené une opération visant à lutter contre la pédopornographie sur internet, dans le cadre de plusieurs procédures ouvertes par le Ministère public, indique ce dernier par communiqué ce jeudi. Quelque 31 policiers ont été impliqués dans cette action.

Dix personnes domiciliées dans le canton de Genève et ayant téléchargé des photographies ou films à contenu pédopornographique ont été interpellées. Lors des perquisitions réalisées, plus de 160 ordinateurs, disques durs externes et autres supports de stockage représentant plus de 230 térabytes de données ont été saisis.

Trois prévenus ont été mis à la disposition du Ministère public. L’un d’entre eux a été mis en détention par le Tribunal des mesures de contrainte, l’enquête ayant mis en évidence des soupçons de commission d’autres infractions.

Les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence.

Développement suit.

