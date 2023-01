Football – Coumba Sow rejoint Servette Chênois Les Genevois ont engagé l’internationale suisse jusqu’au terme de la saison.

L’expérience de Coumba Sow va faire du bien à Servette Chênois. KEYSTONE

C’est un joli coup sur le marché des transferts qu’a réussi le Servette FC Chênois féminin. Les Genevois ont annoncé mardi avoir engagé jusqu’à la fin de la saison l’internationale Coumba Sow.

La sœur de Djibril, qui compte 31 sélections avec l’équipe de Suisse, arrive du Paris FC où elle jouait depuis 2019.

Formée à Zurich, la joueuse de 28 ans a ensuite évolué aux États-Unis de 2013 à 2018 avant de revenir au FCZ. Elle retrouve la Suisse et un club qu’elle se réjouit d’aider, comme elle dit dans le communiqué du club: «Je me réjouis déjà de porter ce magnifique maillot et d’aider l’équipe et le club à atteindre les objectifs fixés».

