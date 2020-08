Animaux en danger – Couleuvre vipérine cherche habitat, désespérément Ce reptile indigène totalement inoffensif est considéré comme le plus menacé de Suisse. Mais Genève abrite encore les plus importantes populations. Xavier Lafargue

La couleuvre vipérine, ici «piégée» par l’objectif d’un garde-faune genevois, aime se reposer dans les prairies situées au bord des cours d’eau. LUCIEN GUIGNET

Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Mais aux poissons, si. Ils constituent l’essentiel du régime alimentaire de la couleuvre vipérine, nageuse habile qui n’est elle-même chassée que par quelques chats domestiques et autres renards. Pourtant, un danger bien plus grand guette ce reptile, considéré aujourd’hui comme le plus menacé de Suisse.