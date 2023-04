Des voix clonées à l’antenne – Couleur 3 se met à l’intelligence artificielle Une expérience inédite est lancée ce jeudi sur la chaîne de la RTS de 6 h à 19 h. Toutes les émissions et les animateurs et animatrices que l’on entend à l’antenne sont créées avec l’IA. Sonia Imseng

Les médias de Suisse romande continuent d’expérimenter petit à petit l’intelligence artificielle. La chaîne de radio Couleur 3 a annoncé ouvrir son micro à la nouvelle technologie lors d’une expérience qui se déroulera ce jeudi toute la journée. «Des voix clonées prendront l’antenne de 6 h à 19 h sur la chaîne, hors émissions d’informations», a précisé la RTS sur Twitter.

«Salut, même ce texte que vous écoutez a été généré par l’intelligence artificielle, les IA ont la capacité de créer du contenu qui semble si réel, si authentique que nous avons du mal à dire ce qui est réel et ce qui ne l’est pas», peut-on entendre à l’antenne ce jeudi matin, entre deux chansons. La voix féminine est sûre d’elle, impossible de se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle recrue.

«Toute la journée, toutes les émissions, tous les animateurs et les animatrices de la 3 seront aujourd’hui des «fake», made in intelligence artificielle», peut-on encore entendre. S’ensuivent les explications de celui derrière cette idée inédite, Antoine Multone, chef d’antenne, ou la voix clonée de ce dernier plus précisément. Il précise que cette journée de test a demandé énormément de travail, plus que de faire tout cela avec des humains et en direct. Ce n’est ainsi pas une question d’économie ou pour démontrer que l’on peut se faire remplacer, précise-t-il.

Est-ce que l’intelligence artificielle prendra bientôt place plus durablement sur Couleur 3? Pour analyser cette étape particulière, un retour d’expérience aura également lieu vendredi, en direct, précise la radio publique. «Envoyez vos réactions, vos messages vocaux ou textes, on est curieux d’avoir vos avis sur cette expérience inédite», dit également une voix à l’antenne.

Début avril, c’est la chaîne M Le Média, nouvelle dans le paysage médiatique romand, qui a eu recours à l’intelligence artificielle pour créer l’avatar de sa présentatrice météo, «Jade», qui passe depuis à l’écran. Le directeur général de Millénnium Média, Philippe Morax, avait précisé qu’un poste avait été mis au concours mais qu’aucun candidat n’avait été retenu.

