Radio publique – Couleur 3 reste rebelle, même après quarante ans d’antenne Pour célébrer son anniversaire, la station jeune et décalée propose entre ce jeudi et vendredi trente heures de directs pour replonger dans son histoire.

Couleur 3 souffle sa 40e bougie ce jeudi dans les studios de la Radio Télévision Suisse (RTS) à Lausanne. Créée le 24 février 1982, la chaîne de radio, connue pour son côté décalé, a prévu plusieurs événements pour célébrer cet anniversaire avec ses auditeurs.

Il y a quarante ans, la Radio Suisse Romande, aujourd’hui appelée RTS, lançait sa troisième chaîne de radio, Couleur 3. Très vite, celle qu’on surnomme la 3 se démarque et séduit le public romand malgré l’arrivée des radios privées.

Elle assure notamment son succès grâce au ton irrévérencieux et humoristique de ses programmes, ainsi qu’à la présence d’animateurs cultes comme Noël Noël, Lolita, Mermet et Monnet et dans un passé plus récent, les deux Vincent (Kucholl et Veillon) ainsi que Valérie Paccaud ou Duja.

«J’étais sûre que ça allait marcher»

Jointe ce jeudi par téléphone, Lolita admet ne pas être surprise par la longévité et le succès de Couleur 3. «Dès le départ, j’étais sûre que ça allait marcher. C’est une nécessité d’avoir une radio pour les jeunes et qui écoute aussi leurs revendications», analyse celle qui a été animatrice sur la 3 entre 1983 et 1985.

Avec sa voix douce et presque enfantine, due à une déformation des cordes vocales, Lolita a marqué les esprits des auditeurs. Même si les attaques de certains auditeurs sur son timbre l’ont fait souffrir, Corinne Mettraux – de son vrai nom – préfère se rappeler les bons souvenirs.

«Le directeur de l’époque, Jean-François Acker avait une énorme voiture américaine. Dès qu’il y avait des tensions au studio, il emmenait tout le monde dedans pour faire un tour et mettre les choses à plat. Le ton montait, mais à la fin, c’était réglé. Pour moi, ça définit bien l’état d’esprit qui règne, encore aujourd’hui, à Couleur 3", sourit-elle.

Plongée dans les archives

C’est dans cet esprit que les festivités du 40e anniversaire de la 3 ont commencé tôt dans la nuit ce jeudi. Depuis minuit et jusqu’à vendredi 6h, la chaîne propose à ses auditeurs trente heures de directs pour revivre et plonger dans son histoire. «On voulait montrer le côté famille de la radio pour cette journée. L’auditeur retrouve ainsi plusieurs générations qui ont fait Couleur 3", détaille le chef d’antenne Antoine Multone.

Cependant, le programme de cette journée d’anniversaire ne se cantonnera pas uniquement aux archives. «Nous voulons montrer ce qui a fait, mais aussi ce qui fait l’essence de la 3 aujourd’hui. Dès lors, nous avons eu l’idée de reprendre des émissions qui se faisaient avant et de les adapter aux codes actuels», explique Antoine Multone.

Couleur 3 a également prévu plusieurs manifestations durant l’année pour prolonger la fête. Un projet sonore itinérant arpentera la Romandie dès le 6 avril. Le chef d’antenne le décrit comme «un parc d’attractions Couleur 3 qui sera présent dans les plus gros festivals». Conçu avec une cinquantaine d’artistes, il offrira une expérience immersive. «Nous voulons aller à la rencontre du public et montrer les différentes façons de travailler avec le son.»

Développer le web

Les 40 ans de Couleur 3 interviennent dans un contexte compliqué pour les médias. Mis à mal par deux ans de pandémie notamment, ces derniers doivent faire face à de nombreux défis. «Nous devons continuer à faire ce que nous savons faire et même l’améliorer. Il faut rester innovant et surprendre encore nos auditeurs. Sinon nous risquons de perdre notre essence», avertit Antoine Multone.

Pour l’heure, les audiences de la chaîne sont bonnes. Après avoir souffert durant le Covid, la 3 est, depuis l’été dernier, la deuxième radio la plus écoutée par les 30-50 ans en Suisse romande, derrière RTS-La Première. «C’est extrêmement réjouissant car c’est notre public cible, commente le chef d’antenne. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le développement du web avec les podcasts notamment.» Le défi des quarante prochaines années est ainsi déjà tout trouvé.

